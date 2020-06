Injusto aplicación de multas a transportistas durante contingencia: Ulises Juárez

El presidente de la Federación de Transportistas y Transportes Unidos del Estado de Guerrero, Ulises Juárez Basilio, reprochó a las autoridades que traten de sumirlos en la miseria, con la aplicación de multas cuando no tienen ingresos debido a la pandemia.

El líder transportista se quejó que siga el programa "Hoy no Circula" por parte del Ayuntamiento y se les infracciones por no usar el cubrebocas, cuando atraviesan por una crisis económica por el Covid-19.

"El gremio del transporte ha sido marginado y olvidado en esta emergencia sanitaria por las autoridades, al excluirnos de los diferentes programas de apoyo", dijo.

El entrevistado, Juárez Basilio, irónico, se quejó de que pareciera que esto no ha sido suficiente, pues los multan los policías viales por el "Hoy no Circula" y los inspectores de Transportes por no usar el cubrebocas.

Se pasan por alto que si salimos a jugarnos la vida, es por necesidad de alimento y que lo poco que ganamos es para el sustento de nuestras familias, pero ahora nos están arrebatando esta posibilidad, que no vamos a permitir.

Anunció que si no cesa el "Hoy no Circula" y las multas por no usar el cubrebocas, van a salir a manifestarse.