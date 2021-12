Iniciarán procedimiento contra Acapulco por la basura

A más de dos meses de que el gobierno municipal tomara posesión del Ayuntamiento de Acapulco, la Propeg le iniciará un procedimiento administrativo y una posible sanción por no erradicar el problema de la proliferación de basura al cien por ciento, informó el procurador de Proteccion Ecológica del Gobierno del Estado de Guerrero (PROPEG), Alfredo Gómez Suastegui.

Lo anterior debido a las dos alertas sanitarias por parte de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios, por el acumulamiento de basura que se presentó en la ciudad luego de que el ayuntamiento encabezado por la ahora ex presidenta municipal Adela Román Ocampo, no pudo continuar pagando el convenio a una empresa de limpieza.

El abandono de algunos planteles, propicia que vecinos generen puntos negros con desechos de basura. /Foto: Abraham Martínez | El Sol de Acapulco.

Gómez Suástegui explica que no hay informes de parte del gobierno municipal que encabeza la presidenta Abelina López Rodríguez, de lo que están realizando para erradicar los puntos negros, “no hay una calendarización y ningún plan de trabajo, me han llamado para decirme que están trabajando , pero de manera formal no han hecho ningún informe ”.

Además, resaltó que a través de redes sociales siguen recibiendo denuncias de parte de la ciudadanía por no contar con un servicio de recolección de basura durante más de 15 a 20 días.

Recordó que iniciaron un procedimiento en la administración anterior y el ex gobernador Héctor Astudillo Flores metió las manos también y como estaban apoyando esa contingencia decidieron enviar sólo recomendaciones al municipio y no multarlo.

Sin embargo, el problema sigue persistiendo en el puerto a pesar de contar con 37 rutas y 30 unidades recolectoras y la Secretaria de Salud en el estado sigue con esa emergencia sanitaria, por ello “se iniciará un procedimiento administrativo y sanción económica al municipio bastante elevado , de acuerdo a la Ley general para la prevención y gestión integral de los residuos ”sostuvo el procurador de la PROPEG.