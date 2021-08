Iniciará CETEG ciclo escolar de manera virtual

La Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero (CETEG) informó que con la permanencia del semáforo epidemiológico en color rojo hasta el cinco de septiembre se reafirma que en el estado no hay condiciones para regresar a las aulas en las más de ocho mil 379 escuelas del nivel básico.

La responsable de la comisión política de la CETEG, Adolfina Bautista Vázquez, dijo que sería una irresponsabilidad regresar a los alumnos a las aulas en estos momentos en que se tiene la tercera ola de contagios de Covid-19, aún ya con los maestros vacunados.

"Nosotros como CETEG, en todo momento, hemos dicho que no se regresará a las clases presenciales, porque no hay condiciones, no sólo por la pandemia, sino también porque muchas de las escuelas están en malas condiciones, sin servicio de agua ni energía eléctrica y otras tantas hasta vandalizadas", expresó

La dirigente de la CETEG en la región Acapulco señaló que en esta ciudad son más de cinco mil maestros que se mantienen en la postura de seguir con las clases virtuales a partir del próximo lunes 30 de agosto.

Manifestó que esta determinación que han mantenido se refuerza más ahora que el mismo gobernador Héctor Astudillo Flores diera a conocer que la entidad seguirá en semáforo rojo dos semanas más.

Este domingo, el gobierno del estado dio a conocer a través del Diario Oficial las nuevas disposiciones que se tendrán por la permanencia del semáforo rojo hasta el próximo cinco de septiembre.

Bautista Vázquez, agregó que los maestros y padres de familia seguirán en los próximos días con los trabajos de limpieza de las escuelas como parte de las actividades para un regreso a clases cuando las cosas cambien en materia de salud.