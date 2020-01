Inician notificaciones a 14 trabajadores del ITA

Este jueves el personal de la dirección jurídica del Tecnológico Nacional de México (TecNM), inició el procedimiento para levantar las actas administrativas a 14 trabajadores del Instituto Tecnológico de Acapulco (ITA) por incurrir en violaciones administrativas a lo mandatado en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y por no cumplir con su horario de trabajo.

En punto de las 10:00 de la mañana el personal jurídico arribó al plantel que se encuentra en el crucero de El Cayaco, en donde fueron recibidos por el director del ITA, Salvador Herrera Soriano, quienes se entrevistaron con el delegado sindical, Francisco Zárate Pérez, para notificarles sobre el procedimiento administrativo.

Para el efecto, hubo una reunión privada con cada uno de los 14 trabajadores que iniciaron desde el mes de octubre pasado una protesta basada en supuestos e incurrir en violaciones a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que dio pie a que se les integrará denuncias de carácter penal en la Fiscalía general de la República.

El director del ITA, Herrera Soriano, documento con pruebas que violaron lo que establece en el artículo 11 fracciones I, IV, XII, XIV y XVI del Reglamento Interior de Trabajo del Personal Docente de los Institutos Tecnológicos; al no dar clases y no atender sus actividades académicas por estar haciendo guardias para no dejar entrar a tres funcionarios, entre estos él.

En la instrumentación del acta se cumplirá con la norma de que estén presentes los testigos de cargo y testigos de asistencia que contempla la ley de la materia y un representante de la delegación sindical, y los involucrados tendrán derecho a declarar sobre los hechos que se investigan, así como a presentar los testigos de descargo que estime pertinentes y las pruebas documentales que considere convenientes se agreguen a las actas.