Inician cancelaciones en hoteles por Covid-19 en Acapulco

Presidentes de asociaciones hoteleras de Acapulco, informaron que ya iniciaron las cancelaciones de turistas que han preferido no llegar al destino como medida preventiva ante el Coronavirus para las próximas semanas, mientras que se están posponiendo congresos y eventos magnos dentro de las hospederías.

El presidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco (AHETA), José Luis Smithers, informó que ya iniciaron las cancelaciones de reservaciones de turistas y se han pospuesto convenciones, como un efecto secundario de la propagación del Coronavirus en México y el estado de Guerrero. Estado Necesario que ISSSTE en Acapulco subsane carencias: Martínez de Pinillos

Aunque sin detallar los datos exactos, el presidente declaró que "la salud antepone cualquier actividad" y las cancelaciones son de manera individual de algunas personas que han preferido no viajar, mientras que se están posponiendo fechas de eventos que grupos de personas tenían ya apartadas en los salones del hotel.

"Obviamente aquí ha habido cancelaciones de gente que iba a venir y grupos se han pospuesto, no es lo mismo alguien de manera individual que ha decidido venir a vacacionar a un grupo que pensaba venir a sesionar que ha pospuesto; ahorita el exhorto es a que actuemos con responsabilidad, con respeto, sin subestimar esto que está sucediendo, es buen tiempo de prevenir, no jugar, no escatimar esfuerzos", dijo.

El dirigente mencionó que las medidas que se toman en los hoteles son indicadas por las autoridades y en estos días han implementado la fase 1 que pide prevenir, aseverando que, de llegar a la tercera fase, tendrán que acatar lo que ello requiera, como restringir el acceso a cualquier huésped.

Por otra parte, el presidente de la Asociación de Hoteleros del Acapulco Tradicional, Francisco Aguilar Ordoñez, informó que en la última semana ya le han cancelado la llegada de cuatro excursiones a la hospedería que el mismo maneja en la zona de playa Manzanillo.