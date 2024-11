Inicia plan Marina “Operación Salvavidas Día de Muertos 2024”

La Secretaría de Marina, a través de la Décima Segunda Región Naval, inició la “Operación Salvavidas Día de Muertos 2024”, del 31 de octubre al 3 de noviembre del presente año donde proporcionará seguridad y vigilancia, para resguardar la integridad de los vacacionistas nacionales e internacionales que visiten Acapulco.

La operación se lleva a cabo en coordinación con Protección Civil, instituciones y autoridades municipales donde vigilan las playas de mayor afluencia turística de Acapulco, así como en los centros turísticos.

Se informó que se han desplegado 228 elementos navales, entre Almirantes, Capitanes, Oficiales, Clases y Marinería, y un binomio canino; asimismo, patrullas interceptoras, encargadas de la vigilancia marítima; embarcaciones tipo Defender y menores, motos acuáticas y vehículos terrestres.

Lee también: Autoridades acuerdan acciones de seguridad por Día de Muertos

“La misión principal es de salvaguardar la vida humana en la mar, especialmente a través de: acciones de salvavidas, apoyo médico, vigilancia, seguridad marítima y terrestre, con la misión de resguardar la integridad de las personas”, señala la misiva.

Se destacó que se debe observar las banderas colocadas por la Capitanía de Puerto respecto al comportamiento del mar en sus niveles de marea; bandera verde, indica que existen las condiciones para bañarse, nadar o bucear son buenas; bandera amarilla, significa precaución, debido a las corrientes marinas y la posibilidad de que el estado del tiempo empeore; y bandera roja, indica que los bañistas NO deben ingresar al mar.

También habrá vigilancia en aguas de la bahía de Acapulco. / Foto: Cortesía | @Semar

En este plan se cuenta con puestos de socorro y rescate, donde elementos salvavidas y de Sanidad Naval brindarán atención médica de primeros auxilios a quienes así lo requieran.

La Secretaría de Marina invitó a la población en general a que durante su estancia en las playas tengan presentes las siguientes recomendaciones: Respetar las indicaciones de los salvavidas, no descuidar a los niños en las playas, no introducirse al mar después de haber ingerido alimentos, bebidas alcohólicas o una combinación de ambas, procurar nadar cerca de donde se encuentre un elemento salvavidas.

Asimismo no nadar en áreas donde haya tráfico marítimo (lanchas o motos acuáticas) y en caso de viajar en embarcaciones menores (lanchas), cerciorarse que no sean sobrecargadas, además de exigir chaleco salvavidas, revisar que éste sea el adecuado para cada actividad y que se ajuste a la medida de cada usuario. No obstaculizar los accesos a las playas y dejar acceso libre a patrullas y ambulancias, utilizar protector solar, tomar agua constantemente para hidratarse y evitar tirar basura en las playas.

En caso de alguna emergencias en la mar, la Décima Segunda Región Naval pone a disposición de la ciudadanía el número telefónico: 744 323 33 21. Asimismo, la Secretaría de Marina el siguiente número de contacto: 800 627 4621 (800 MARINA 1).