Inicia la próxima semana educación híbrida

Será hasta la próxima semana cuando se inicie el proceso paulatino de la aplicación del sistema híbrido en las 12 mil escuelas que hay en el territorio guerrerense, confirmó el titular de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), Heriberto Huicochea Vázquez, quien admitió que en esta primera semana se trabajó con el modelo educativo a distancia debido a la pandemia del Covid-19.

El responsable de la educación en este estado suriano, refirió que están en un proceso de revisión con los diferentes niveles educativos, desde inicial, preescolar, primaria, preparatoria y del nivel medio superior, así como de todos los subsistemas federales y las universidades, para poder tener una medición permanente sobre sus condiciones y analizar qué escuelas van a pasar a clases híbridas y presenciales.

Explicó que s e tiene contemplado iniciar en las escuelas pequeñas con el modelo educativo presencial, en virtud de que hay condiciones para que los maestros puedan estar frente a un grupo, obviamente, cuidando todos los protocolos sanitarios para evitar riesgos de contagios.

El funcionario estatal, Huicochea Vázquez, por ello indicó que la próxima semana iniciará un proceso de consenso y se dará a conocer qué escuelas aplicarán el modelo educativo presencial, conforme avance el semáforo epidemiológico y la vacunación, sobre todo entre el magisterio guerrense.

Recordó que es voluntario y dependiente también de los mismos docentes , aunque aseguró que hay disposición y también por parte de los padres de familia, quienes han pedido que se inicien las clases presenciales.

Sobre la cooperación de los trabajadores de la educación para dar acompañamiento a sus alumnos, aseguró que la mayoría cumplió con sus horarios de clases y sólo una minoría no lo hizo, debido a que no están vacunados y no han tenido una actitud colaborativa.