Inicia en Guerrero el ciclo escolar 2021-2022 con clases virtuales

Sin importar el no haber regresado a clases presenciales como ella esperaba en este ciclo escolar 2021-2022, luego de más de 40 días de vacaciones de verano, para Fernanda y su pequeña hermana Camila iniciar sus clases de forma virtual a consecuencia de la pandemia del Coronavirus fue toda una alegría en su primer año de primaria y el segundo de preescolar.

Desde las 07:00 de la mañana, las dos hermanas ilusionadas con su uniforme y mochila se prepararon para iniciar de manera virtual el primer día de clases de este nuevo ciclo escolar que en un momento se esperaba fuera presencial en las más de ocho mil 370 escuelas que se tienen en todo el estado de Guerrero.

Aún cuando en su primer año de primaria, Fernanda aseguró que aunque no será en la escuela, disfrutará conocer a su maestra y nuevos compañeros a través del celular o la computadora, como lo hizo en el último año de preescolar.

"Yo esperaba que regresaramos a la escuela, pero hay mucho Covid porque la gente no entiende que no debe salir de su casa y usar cubrebocas para no enfermarse, pero a mí me gusta la escuela y con el teléfono y la compu, vamos a estar en clases con mi nueva maestra y amigos", dijo la pequeña.

Cabe señalar que en este nuevo ciclo escolar serán más de un millón de alumnos del nivel básico quienes regresan a clases presenciales y a distancia.

De acuerdo a las autoridades educativas, en Guerrero las clases a distancia serán en un 86.5 por ciento del total de las escuelas y 859 mil 422 alumnos estarán asistiendo a través de teléfonos celulares y computadoras.

En cuanto a las clases presenciales serán para 26 mil 796 alumnos, quienes serán atendidos por mil 362 maestros en mil 334 instituciones educativas, dicha cifra representa el 11.8 por ciento.