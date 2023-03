Inicia el pago federal a más de 150 productores agrícolas

El delegado federal de programas sociales en Guerrero, Iván Hernández Díaz informó que los días 22 y 23 de marzo se pagará a 150 mil 10 campesinos y campesinas de Guerrero del programa Producción para el Bienestar.

En conferencia de prensa, acompañado del director regional Carlos Eduardo Bello Solano, dijo que este es el primer programa que se está prácticamente bancarizando al 100 por ciento y todavía queda pendiente por entregar 14 mil 345 tarjetas a igual número de productores.

Recordó que estas 150 mil 10 tarjetas son de un total de 164 mil plásticos que integran el padrón de productores agrícolas en el estado y que se dieron del 09 de Feb al 03 de Marzo.

Comentó que aquellos que no lograron recibir la tarjeta por diversas causas se abrirá un periodo de atención a rezagados y será pronto cuando se les anuncie en que fechas y bajo que esquema se entregarán las más de 14 mil tarjetas que quedaron pendientes.

Justificó que las causas por la que muchos campesinos no recogieron sus tarjetas es porque tenían doble CURP, fallecimiento y porque los datos del beneficiarios no coinciden y otros no se pudieron localizar o no tuvieron una identificación oficial vigente para recogerla.

Iván Hernández, señaló que a las 150 mil 10 tarjetas que fueron entregadas a igual número de beneficiarios del programa Producción para el Bienestar podrán cobrar los días 22 y 23 de marzo en las sucursales del bienestar.

Comentó que casi un tercio de beneficiarios que equivale a 59 mil 254 tarjetas son de la región de la Montaña y los montos que reciben es de acuerdo al tipo de cultivo y la superficie que está sembrando por lo qué hay pagos desde 6 mil a 24 mil pesos.

“NI todas las personas recibirán el mismo importe porque es en función al tipo de cosecha que se está sembrando y la superficie que tiene sembrado”.

Dijo que hasta este momento no se tiene programado un periodo de incorporación a nuevos beneficiarios y primero se pagará al padrón que ya se tiene en este momento.

En Acapulco los beneficiarios del programa producción para el bienestar se tiene 6 mil 700 campesinos y se pudo entregar el plástico 5 mil 556 y el resto se entregará más adelante.

La producción en Acapulco y la montaña es más de maíz pero éste programa incluye otros cultivos como es arroz, café incluso miel.