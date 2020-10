Inhabilitan por un año a la ex secretaria de Finanzas del municipio Soraya Benítez Radilla

La ex secretaria de administración y finanzas en el municipio, Soraya Benítez Radilla, fue inhabilitada por un año por no haber cumplido con el pago de 75 millones de pesos de cuotas obrero patronal.

El contralor municipal, Francisco Torres Valdez, explicó que el procedimiento en contra de la ex funcionaria, se inició luego que la sindica de gobernación y seguridad, Leticia Castro Ortiz, interpusiera una queja por el incumpliendo de Soraya Benítez Radilla, en cuanto al pago de los recursos al SUSPEG, acción que provocó movilizaciones y paros por parte de trabajadores sindicaluzados. Local Cero tolerancia a negocios que no respeten horario de funcionamiento

"Esta ex funcionaria, quien dejó el cargo el pasado mes de diciembre, enfrenta un procedimiento administrativo, porque incumplió con este pago de 75 millones de pesos correspondientes al primer trimestre del formato avance financiero y primer y tercer trimestre de los indicadores de desempeño sobre el fondo de cuotas obrero patronal", expresó el contralor municipal.

Agregó que Soraya Benítez Radilla, tenía que haber pagado los 75 millones de pesos, en diciembre del 2019, pero renunció al cargo de Secretaria de Administración y Finanzas ese mismo mes, sin cumplir con este procedimiento que marca la ley.

Torres Valdez, añadió, que a la ex funcionaria, se le dió toda la facilidad para que se defendiera en torno al proceso que se le inicio luego de la queja presentada por la sindica de gobernación, Leticia Castro Ortiz, sin embargo, Soraya Benítez Radilla, solo acudió en una ocasión a la Contraloría para responder a los señalamientos, posteriormente pretendió justificar su ausencia con una receta de un servicio médico particular, pero está no determinaba que estaba incapacitada para declarar.

El contralor municipal, añadió que el procedimiento de inhabilitación por un año en contra de la ex Secretaria de Administración y Finanzas, está dentro de lo que marca la ley.