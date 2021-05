Industria restaurantera pide a candidatos y autoridades de salud ser congruentes y respetar protocolos sanitarios

La Industria Restaurantera que integran el Colectivo Aislados pero Unidos llamó a los candidatos y candidatas que buscan un cargo de elección popular y a las autoridades de salud a ser congruentes y exigirle que ellos cumplan con los operativos y protocolos sanitarios y evitar contagios.

El vocero del colectivo, Enrique Castro Soto dijo que es importante continuar con el Semáforo Amarillo y reitero que la industria gastronómica, es uno de los sectores más responsables en cuanto a cumplir los protocolos de higiene para sus clientes.

Sin embargo, señaló que están preocupados y a la vez molestos por el tema de las campañas electorales porque ven ciertas incongruencias por parte de las autoridades sanitarias al incrementar los operativos en restaurantes y bares para que no vaya a ver un rebrote de Covid -19 y no aplican las mismas medidas para las campañas electorales.

“Vemos que en las campañas electorales no hay ningún respeto a lo qué marcan las autoridades estatales y municipales y si nos molesta y lo veo como un acto de incongruencia porque las autoridades si están incrementado los operativos en restaurantes y bares para que no vaya a ver un rebrote de Covid-19, pero no lo vemos en las campañas electorales y no hay ningún respeto a lo que marcan las autoridades estatales y municipales”, precisó.

Dijo que las campañas electorales que también están reguladas, tiene que cumplir los protocolos donde se habla no mas de 200 personas por evento, pero no se cumple ni con la afluencia, ni la sana distancia ni el uso de la sanitización ni mucho menos el gel antibacterial.

“Le haríamos un llamado a las autoridades sobre todo a los candidatos a que sean más congruente, porque el hecho de que ellos hagan este tipo de actividades nos afecta porque hemos estado haciendo grandes esfuerzo el sector económico por cumplir con estos protocolos nos guste o no para que ya podamos salir lo más pronto posible de esta situación que nos tiene en crisis”.

Señaló que este tipo de actos que realizan partidos políticos nos hace daño más allá de las simpatías o diferencias políticas que pueda tener cada uno, esas acciones sin duda nos afecta a mediano plazo.