Indígenas radicados en Acapulco emigran por falta de empleo

La falta de trabajo y turistas nacionales que se ha tenido en Acapulco desde el paso del huracán Otis y hoy con el fenómeno natural de John, ha provocado la migración de indígenas que durante más de 30 años habían radicado en este destino de playa.

El presidente de la Unión de Indígenas Radicados en Acapulco Marcos Guevara Saavedra, manifestó que según el último censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), determinó que en Acapulco se tiene una población de poco más de 25 mil indígenas radicando en esta ciudad.

Dijo que después de los dos huracanes, el número de los indígenas que Vivian en Acapulco, ha disminuido no de manera dramática, sino en una pequeña cantidad que aún no se tiene de manera oficial, por lo que se empezara a realizar un recorrido colonia por colonia para conocer la situación actual que se tiene.

“Luego de los dos huracán se entro en una situación muy crítica para los indígenas muchos compañeros, se quedaron sin sustento, sin comida y sin trabajo para sostener las necesidades de sus familias, no hay trabajo en Acapulco, no hay turistas y al no haber turistas no se tienen recursos, y esto a ocasionado que se tenga una migración a otros estados del norte del país”, manifestó.

En Acapulco se tienen por lo menos unas 20 colonias donde se tiene presencia de indígenas. / Foto: Enrique Hernández | El Sol de Acapulco

Guevara Saavedra, dijo que después de Otis, se fueron varios indígenas en busca de trabajo a otras partes del país, y después de John se sumaron otros a la migración, pero no sabemos cuantos se han retirado de Acapulco, por lo que vamos a recorrer colonias para saber quiénes se fueron y quienes se mantienen n está ciudad pese a la mala situación económica que se tiene.

Señaló que en Acapulco, se tienen por lo menos unas 20 colonias donde se tiene presencia de indígenas, entre estas la Palma Sola, la Progreso donde hay una gran cantidad de este sector, además La Chinameca, la Hermenegildo Galeana y todos los alrededores de Costa Azul en la parte alta.

A estas colonias, también se suma el poblado de la Sabana, la parte alta de la colonia Sinaí, la Emiliano Zapata y Ciudad Renacimiento donde también se encuentran viviendo una gran cantidad de indígenas.

El presidente de la Unión de Indígenas Radicados en Acapulco, manifestó que en esta agrupación se tiene un total de 600 indígenas, pero en Acapulco se contabilizaban poco más de 25 mil que han llegado en busca de una mejor manera de vivir considerando la actividad turística que se tiene en este destino de playa.

La principal actividad laboral de los indígenas en Acapulco, es el comercio informal de distintos productos en calles y en las distintas playas, así como la elaboración de artesanías de barro que también comercializan a turistas nacionales y al poco turismo extranjero que aún llega al puerto en distintas temporadas.