Indaga Contraloría presuntas irregularidades de Javier Taja

El Contralor General del Estado, Eduardo Gerardo Loria Casanova, reveló que podrían llamar a comparecer al ex titular de la CICAEG, Javier Taja Ramírez, debido a presuntas irregularidades detectadas en tres obras realizadas en Acapulco y la región de la Montaña.

Entrevistado en Acapulco, el funcionario estatal dijo que están revisando las supuestas ilegalidades que se cometieron en la pavimentación de la avenida Farallón del Obispo y avenida Escénica.

Loria Casanova indicó que también se investigan irregularidades detectadas en obras que realizó la CICAEG en la zona de la montaña guerrerense.

“Estamos revisando de CICAEG tres obras, la obra de la Escénica, la de la avenida Farallón, otra de la Montaña, es una hora es un camino en la montaña Costa chica. Son obras representativas”, dijo.

Adelantó que en el marco de supuestas irregularidades que se investigan, también llamarán a comparecer a la ex alcaldesa de Acapulco, Adela Román Ocampo y al ex director de Obras Públicas de ese gobierno, Armando Javier Salinas, debido a que la obra de la Riviera de la Sabana se pagó y no se construyó la obra.

Mencionó que también están en la lista de poder ser inhabilitados, 23 ex funcionarios de la administración estatal pasada y de la actual, por señalamientos de corrupción de acuerdo a señalamientos en su contra.

Comentó que también se investigan las dependencias estatales de Obras públicas, RTG, Bachilleres, Salud y otras, donde se han detectado presuntas irregularidades que serán sancionadas de acuerdo a lo que marca la ley.

El contralor estatal dijo que se tienen 29 auditorías y aclaró que no ha concluido el proceso de entrega-recepción de la pasada con la actual administración, donde se tienen más de 89 solicitudes de aclaración y realizan revisiones específicas donde citan al funcionario anterior para hacer las aclaraciones correspondientes.