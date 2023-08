Incumple Fidetur con oficina de manejo de crisis en Acapulco

Luego de asegurar que los hechos de violencia ocurridos en la zona Poniente la tarde de este miércoles dan una imagen negativa al puerto, el secretario de Turismo municipal, David Abarca Rodríguez, dijo que el Fideicomiso para la Promoción Turística de Acapulco (Fidetur) incumple con la instalación de una oficina de manejo de crisis.

Señaló que el Fidetur cuenta en estos momentos con un recurso económico de poco más de 70 millones de pesos, producto del pago del impuesto al hospedaje que hacen todos los hoteles de este destino de playa, por lo que debería de considerar la instalación de una oficina de manejo de crisis para contrarrestar en su momento la información negativa que dan hechos como el ocurrido en la zona Poniente.

"Desafortunadamente, Fidetur no está cumpliendo con reactivar una oficina de manejo de crisis, es muy importante tener un área de manejo de crisis ante hechos violentos, el fideicomiso no está cumpliendo con esta función tan importante, se tiene el recurso pero desafortunadamente no se está manejando el dinero como debe de ser, el impuesto por hospedaje es para la promoción, la publicidad y para el funcionamiento de una oficina en beneficio de Acapulco”, expresó Abarca Rodríguez.

Manifestó que una oficina de manejo de crisis como hay en otros destinos de playa del país, ayudaría en mucho a menguar lo que sucede en materia de violencia otras acciones negativas que pueden suceder en cualquier lugar turístico, pero aquí, se tiene el recurso económico, pero no se está manejando ese dinero como debe de manejarse, en las acciones como la promoción, la publicidad y en la oficina de crisis.

Expresó que el recurso por el pago del impuesto por el hospedaje por parte de los hoteles no pertenece al gobierno, por lo que se debe de distribuir tal y como lo marca la ley.

En cuanto a la actividad turística a más de dos semanas de haber iniciado la temporada de vacaciones de verano, el funcionario dijo que en Acapulco se ve bien en lo proyectado en materia de ocupación hotelera y en la afluencia de visitantes,

Dijo que el gobierno municipal está haciendo desde hace meses todo tipo de evento con la finalidad de poder posesionar a Acapulco en esta temporada vacacional y en el próximo fin de año en la que ya también se trabaja para tener mejores resultados.