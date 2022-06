Incongruente poner un policía en cada basurero

El Presidente de la asociación civil Grupo Aca, Rodrigo Reyes Rodríguez calificó como “incongruentes” el anuncio de la alcaldesa Abelina López Rodríguez, luego de que declarara que instruiría al secretario de seguridad pública de poner a un policía en cada tiradero de basura y sancionar a quien sea sorprendido tirando sus desechos en la vía pública.

Destacó que en Acapulco se tiene un problema más importante que atender como es la seguridad pública “es ahí dónde debe funcionar la policía”.

Reyes Rodríguez dijo que lo más importante es hacer el trabajo de la prevención del delito que tanto se necesita en el puerto.

“Desgraciadamente se vive en un estado de impunidad donde la ley no se aplica y creo que la policía que dice ella, se debe dedicar para lo que es, para la prevención del delito, aplicar la norma en ésta persecución de los delitos”.

Declaró que no puede decir que aplicará la ley y con cárcel a las personas que contaminen, que la problemática va más allá y se deben eficientar los servicios públicos en la recolección de basura.

“Uno como ciudadano si no tenemos dónde, y no pasan a recoger la basura, la única opción que nos dejan es en esos lugares que creemos que es el idóneo”, explicó el presidente de la asociación civil.

Agregó que además los elementos policiacos no serían los suficientes para cubrir todos los basureros que hay en el puerto “estamos herrados en poder hacer esas afirmaciones además q no es viable y no se si tendrían todos esos policías para hacer ese tipo de acciones en contra de la ciudadanía”.

Opinión que para resolver la problemática de los puntos negros se deben eficientar los servicios de recolección, los servicios públicos y la imagen pública del municipio para garantizar un buen destino turístico, concluyó.