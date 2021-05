Inconforma a discotequeros su exclusión en la reapertura

El presidente de la Unión de Bares, Restaurantes, Centros Nocturnos y Discotecas de la zona Conurbada de Acapulco (UBA), Álvaro Soriano Ríos dijo que al pasar Guerrero a Semáforo Epidemiológico color verde tenían la esperanza de abrir 250 negocios que han estado cerrados desde hace mas de un año, que inicio la pandemia, pero al quedar suspendida su apertura solo acabaron con darles “el tiro de gracia”.

De acuerdo a los nuevos protocolos sanitarios que estableció el gobierno del estado, determinó las discotecas, bares y centros nocturnos, salones de eventos, XV años, reuniones y asambleas en espacios cerrados continúan suspendidos. Estado Este viernes Guerrero podría avanzar a semáforo verde

El dirigente empresarial, Álvaro Soriano dijo que lamentablemente muchos propietarios de negocios con espacios cerrados como bares, discotecas y centros nocturnos tendrán que entregar sus locales porque ya no tienen liquidez para seguir pagando renta y no se puede trabajar así.

“Ya no se puede soportar más y definitivamente nos están sepultando al rubro de discotecas y centros nocturnos y ya no se va a poder trabajar, teníamos la esperanza de poder reaperturar con el Semáforo Verde pero así no, yo creo que definitivamente están aniquilando este sector”, señaló.

Señaló que es probable que sólo un 10 por ciento de 250 negocios puedan aun salvarse y hacer modificaciones o remodelar sus establecimientos para poder trabajar, pero el resto no lo podrá hacer porque no hay capital para invertir nuevamente.

“Sólo un 5 o 10 por ciento probablemente puedan remodelar sus negocios de esos 250 que se han mantenido cerrados desde hace año y que son discotecas, centros nocturnos y algunos bares que están totalmente cerrados, pero son mínimos y con esa modalidad no tenemos ninguna esperanza de poder regresar a trabajar en los centros nocturnos y discotecas”, precisó.

Cortesía | Reglamentos y Espectáculos

Álvaro Soriano Ríos, presidente de la Unión de Bares, Restaurantes, Centros Nocturnos y Discotecas de la zona Conurbada de Acapulco (UBA), dijo que en estos negocios cerrados había mucha inversión que se perdió así como la perdida de empleos.

La mayoría de los 250 negocios se ubican en la zona conurbada y turística y han tenido que entregar sus locales y cerrar totalmente.

En ese sentido, criticó que en plena pandemia no hubo apoyo por parte de las autoridades gubernamentales con los empresarios y no se han acercado para brindarles algún apoyo para la reactivación de algunos créditos y solo han dejado al desamparo a este sector.

“El gobierno estatal y municipal ha sido muy insensible con el sector empresarial y se han enfocado más a sus campañas y a su reelección y desafortunadamente a los empresarios de discotecas, bares y centros nocturnos nos han dejado morir”, señaló.