Incendio en el Mercado puso en riesgo su vida y la de su familia

La comerciante Nelly García estuvo a punto de perder no solo su negocio sino también su casa y con ello, la vida de su madre de 85 años y su hermano que está imposibilitado para caminar tras incendiarse los 25 locales semifijos ubicados en la calle 2 de Agosto del Mercado Central en Acapulco.

Ella y su familia por más de 40 años han atendido el negocio que inició su padre de Baños “El Vergel” del cual ha salido adelante la familia y en algunas ocasiones han tenido que cerrarlo por falta de agua potable.

“Mi negocio salió afectado porque los locales que estaban enfrente de alguna manera rodeaban mi negocio, ardieron y toda esa lumbre afectó la fachada tanto como la de mi negocio y parte de mi casa, se estrellaron ventanas, ardieron, reventó todo lo que pudo reventar, el refri ”, narró.

Cuando el siniestro inició la familia de comerciantes ya dormía, sin embargo, por el ruido de cohetes, explosivos y llamaradas los despertó.

Inmediatamente ella, hermanos y sobrino con cubetas de agua trataban de combatir el fuego el cual era impresionante debido que algunos negocios eran de pirotecnia con materiales altamente inflamables.

“En nuestra desesperación intentamos apagar el fuego, porque tenemos tambos grandes y con cubetas, también llenamos el tinaco con una bomba para que se tirara el agua y esta cayera al fuego, pero era un mínimo esfuerzo porque las llamas eran demasiado fuertes, me espanté creí que la casa se iba a quemar”, relató la también profesora.

Algo que le llamó a ella la atención fue la empatía y unidad de los locatarios que además de ser muy trabajadores inmediatamente se unieron para tratar de apagar el fuego.

“Cuando yo salí ya había mucho más gente sofocando con lo que podía algunos con mangueras, otros con tambos, pero todos con el mismo propósito de apagarlo”.

Los baños público resultaron afectados de toda la instalación eléctrica, y tubos de agua entre otros detalles, regularmente éste abría de 7 de la mañana a 7 de la noche.

La madrugada del 18 de Mayo será una fecha inolvidable para muchos pero sobre todo para la familia de la señora Nelly García ante el temor de que su casa y negocio se iban a quemar por completo.

La vivienda fue alcanza por las llamas. / Foto: Heidi Nieves | El Sol de Acapulco

“Fue muy difícil la situación que vivimos, fue increíble como la sacamos porque mi mamá es una señora de la tercera era edad de 85 años y mi hermano no camina afortunadamente, llegaron los de la Guardería Nacional y ellos nos ayudaron a evacuar y ya no pudimos entrar a la casa era un caos ya no se podía respirar, nos decían dejen todo, no quieres pero sabes que te tienes que ir, por instinto de supervivencia”, narró.

Ante todo lo vivido y las pérdidas materiales para la profesora lo más importante es estar con vida no importando que parte de su patrimonio haya sufrido afectaciones tras el incendio.

“Al final del día uno está vivo, si se detiene la economía un poco, pero lo importante es que estás vivo que la vida no se detiene y debes seguir adelante si logramos pasar Otis, John, Covid, yo creo que Dios nos dará la fuerza para sacar adelante esto, además la presidenta Abelina ha venido esperemos que nos ayude”, concluyó.