Inadecuados, programas de Sedatu para rescate de Acapulco

La presidenta del grupo FRAT, Dulce María Gómez Velazco, dijo que ningún programa que ha implementado Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en Acapulco, ha sido adecuado para mejorar la imagen turística del puerto.

La dirigente del Frente de Reconstrucción del Acapulco Tradicional, manifestó que los representantes de la Sedatu, no solo están desarrollando programas fuera de lo que requiere Acapulco, sino también pretenden imponer algunas acciones como la colocación de los postes de las luminarias en la zona Tradicional, a cambio de dejar las velarias sobre la avenida Adolfo López Mateos.

“En Acapulco, no se puede venir a improvisar con obras que no son de beneficios para mejorar la imagen del puerto, las cosas pasan porque la federación está realizando obras que no son los adecuados, hay que acordarnos la Federación ya vino y realizó trabajos en el zócalo, en Caleta, las banquetas en la Costera, ahora la imagen que le quieren dar al Parque de la Reina fuera de lo normal”, expresó.

Gómez Velazco manifestó que lo único que reflejan estas obras de remodelación que está realizando la Federación es pobreza y violencia que es lo que ya no se requiere en este lugar donde llegan miles de turistas nacionales.

Abundó que estos proyectos que tiene el gobierno federal deben de integrar a especialistas en la construcción y proyectistas, pero de Acapulco porque son estos los que saben que es lo que se requiere para mejorar la imagen del destino de playa.

La presidenta de la asociación civil Frente del Rescate del Acapulco Tradicional (FRAT), manifestó que si se requiere rescatar al puerto y al turismo de alto nivel que se ha perdido, es con una nueva imagen urbana que se debe de consolidar con proyectos que garanticen una mejor vista de toda la ciudad.

Dijo tener conocimiento que el proyectista de la obra de instalación de postes de concreto con una mala iluminación y recuperación de áreas verdes en la avenida Costera Miguel Alemán es un francés que desconoce la situación que se tienen en Acapulco después de los daños del huracán Otis.

Manifestó que la federación está trabajando en una obra que se terminará sin cumplir con los procedimientos requeridos, debido a que este gobierno está por terminar y requiere entregar un trabajo de mala calidad.