Impuesto a cruceros, un retroceso en la recuperación del turismo

El catedrático e investigador de la Universidad Autónoma de Guerrero en materia turística Jorge Muñoz Sánchez, calificó que el nuevo impuesto de 42 dólares al que estarán obligados los turistas de cruceros al llegar a un puerto del país, representa un duro golpe a la industria turística y para el puerto de Acapulco que aún vive una emergencia tras el paso de los huracanes Otis y John.

El también ex presidente del Colegio de Licenciados en Turismo en el estado de Guerrero, manifestó que este nuevo impuesto podría provocar un impacto negativo porque se estaría poniendo el riesgo contundente la llegada de este segmento de turismo que tienen un gasto promedio de 800 dólares cada uno durante el tiempo que permanecen en este destino de playa.

“Es algo muy lamentable porque esto de alguna manera va a inhibir el mercado de los cruceros, el cual representa un mercado muy competitivo a nivel mundial, esto va a impactar con la reducción de la llegada de cruceros no solo en Acapulco, sino en todo el país, es un hechos que el sector turístico a nivel nacional, no está de acuerdo con esta medida de la imposición de este impuesto, creo que se debería de reconsiderar porque provocara que ya no vengan cruceros o que pasen de largo por Acapulco”, señaló.

El investigador y catedrático en la unidad académica de turismo de la Universidad Autónoma de Guerrero, dijo que Acapulco es de pronóstico reservado sin duda porque el puerto, está sometido desde hace un año en una crisis brutal, por el proceso de recuperación que no se ha logrado al 100 por ciento después de los dos huracanes.

En su declaración con El Sol de Acapulco, Jorge Muñoz Sánchez, manifestó que este tipo de medida no se toma pensando en un destino en particular, sino en todos en general, sin embargo no se está pensando en Acapulco que requiere de un apoyo fiscal por parte de la federación para poder consolidar la reactivación económica y turística que se requiere para volver hacer el destino de playa reconocido a nivel mundial.

De acuerdo a las propias autoridades como el secretario de Turismo de Guerrero, Simón Quiñones Orozco, el cobro por el nuevo impuesto que asciende a 42 dólares que cubrirá cada uno de los turistas que lleguen en crucero a este destino de playa, representará la cantidad de 860 pesos.

Muñoz Sánchez, manifestó que este nuevo impuesto solo dará como resultado que en Acapulco se tenga menos turistas extranjeros, y también menos derrama económica, por lo que consideró que se tiene que reconsiderar la aprobación de este pago, para evitar una mayor afectación para el puerto este destino de playa.

En Acapulco, se dejó de recibir el turismo de cruceros desde la temporada 2020 con el inicio de la pandemia del Covid-19, y se reactivo en el 2022-2023, por lo que ahora nuevamente, se pone en peligro este segmento que representa una derrama económica en dólares.

Durante la temporada 2022-2023 que comprendió del mes de octubre al mes de mayo, se registro una derrama económica por cruceristas para el puerto de Acapulco por la cantidad de 74 millones de pesos, y una afluencia de 68 mil 465 visitantes que arrobaron a este destino de playa a través de las ciudades flotantes.