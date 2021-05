Iglesias amplía con medidas sanitarias y aforo al 70 por ciento

Con el cambio de Semáforo Verde, la iglesia católica incrementó su aforo a un 70 por ciento, reforzó sus medidas sanitarias y pidió a los adultos mayores que si sienten algún síntoma de gripe sigan la celebración desde su hogar como lo han venido haciendo.

La arquidiócesis de Acapulco informó que las actividades religiosas pasaron del 50 al 70 por ciento y pidió a los feligreses no dejar llevar cubrebocas, gel antibacterial y ocupar el lugar que les indique al participar en la celebración de la Eucaristía. Local No prometan lo que no van a cumplir, dicen obispos a candidatos

Se recomendó que con el cambió de semáforo verde que si algún a persona adulta mayor presenta algún síntoma de gripe y quienes se miren en riesgo por otra enfermedad, se les pide no participar en la celebración presencial y mejor tomar la misa desde su hogar como lo han venido haciendo.

La arquidiócesis de Acapulco, también recomendó seguir tomando las reuniones de grupos eclesiales en lugares abiertos.

A su vez, el padre Juan Carlos Flores, dijo que las bodas, bautizos, primeras comuniones y quince años se seguirán realizando con protocolos sanitarios.