Hubo autoridad en Acapulco durante el Acamoto: Abelina

La alcaldesa Abelina López Rodríguez, afirmó que durante el Acamoto 2023 realizado este fin de semana, hubo autoridad y reglas que evitaron un desorden en la avenida Costera Miguel Alemán por parte de miles de motociclistas.

En entrevista luego de haber sostenido una reunión con comerciantes de distintos mercados de la ciudad, la presidenta dijo que días antes de la llegada de los motociclistas al puerto, el tema del Acamoto se expuso al interior de la mesa de coordinación con la finalidad de poder tomar las acciones necesarias para evitar actos de desorden y violación a la ley.

“Que es lo que ayudo en el tema del Acamoto, fue que todos los temas, se ven en la mesa de construcción de paz todos los temas y en ese sentido desde semanas antes se vio el tema, y lo que nos permitió de manera coordinada fue el hacer un trabajo preventivo, es decir que la autoridad no puede como estar no haciendo nada, si tú vez que vienen con motos y no tienen sus permisos, o en el sistema salen como robadas, que no tienen cascos, ayudó mucho el trabajo preventivo”, expresó.

Añadió que este trabajo marca que hay autoridad en Acapulco, porque no se puede seguir en la misma situación que se tenía en años anteriores con el Acamoto, y agregó que sí hubo accidentes en la ciudad durante el fin de semana, pero no como en años anteriores, hay un buen mensaje.

Reconoció que si se debe de tener una mayor organización, porque como autoridad no decimos que no vengan, pero sí podemos exigir que se tenga organización y que se cumpla con la ley para evitar problemas con un evento de esta magnitud.

Insistió que hoy en Acapulco se diseñó un buen sistema de prevención desde la revisión de unidades y documentos en cinco puntos distintos de la ciudad, esto dio como resultado tener un saldo blanco el fin de semana en el puerto.