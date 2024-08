Hoteles y condominios de zona Diamante deben $100 millones por agua

La alcaldesa de Acapulco Abelina López Rodríguez, afirmó que no habrá condonación para propietarios de hoteles, condominios y negocios que tengan un adeudo con la CAPAMA por servicio de agua potable, y agregó que en la zona Diamante se tiene una cartera vencida de cien millones de pesos.

En declaraciones con reporteros luego de haber asistido al banderazo de inicio de la jornada nacional de salud en la colonia Zapata, la presidenta explicó que la ley prohíbe hacer condonaciones por adeudos de servicio, por lo que se deberá de cumplir con los pagos.

La tarde de este lunes, el director de la CAPAMA Hugo Lozano Hernández, dio a conocer que hoteles, condominios y negocios, se roban el agua potable a través de conexiones ilegales, por lo que se han iniciado seis procedimientos legales por el delito de robo de agua.

Indico que desde hace semanas, ha tenido mesas de diálogo con los representantes de los condóminos y gerentes de hoteles de la zona Diamante, donde se ha tenido avances y propuestas de parte de todos para cubrir sus adeudos que tienen.

“Yo más que acusar, creo que es un tema anárquico, donde hay vicios creados, mismos que consideró deben de desaparecer y posteriormente poco a poco, ir entrando en el orden que se requiere”, dijo la primera autoridad de la ciudad.

La alcaldesa Abelina López, dijo los deudores reconocen que sí hay problemas y que se deben de atender para mejorar las condiciones de Acapulco, tras el paso del huracán Otis en octubre del 2023.

Dijo que en la zona Diamante, hay un gran número de problemas, desde la falta de un sistema de tratamiento de las aguas, hasta la falta de construcción de un colector “Pero también hay lugares, que se suponen tienen entre comillas sus plantas tratadoras de agua pero no funcionan, creo es la parte que hay que ir entre todos”.

“CAPAMA es una paramunicipal que requiere y necesita generar sus propios recursos, además que ya no existe la condonación en el país, no me permite la ley a mí, a la cárcel me voy si yo lo hago, hay que negociar”, indicó.