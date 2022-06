Hoteleros se surten con agua en pipas ante suspensión del suministro

Con reservaciones del 70 por ciento de ocupación para el fin de semana en hoteles de la zona Dorada y Tradicional, los empresarios de la industria hotelera se preparan con la compra de agua potable en pipa, luego de que Capama anunció que suspenderá el servicio por 48 horas debido a daños de energía eléctrica que sufrieron los sistemas de bombeo por el Huracán Blas.

El presidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticos de Acapulco, Alejandro Dominguez dijo la falta de agua potable en la zona turística un fin de semana no es una alarma, pues los hoteleros ya están preparados de que cuando no hay el servicio en la red municipal tiene que comprar pipa.

Señaló que el comprar pipa de agua no encarece más, pues es el mismo costo que se paga en los metros cúbicos en la Red municipal, “por eso digo que no es una situación tan caótica”.

Dijo que hasta el momento no han comprado pipa de agua como se presentaba en ocasiones anteriores que era constante la falta del servicio de agua potable. Reveló que un hotel, dependiendo de sus habitaciones es la cantidad de pipas que compra.

“Hay hoteles de 50 habitaciones y otros de 500 habitaciones y un hotel de 400 habitaciones que está al 80% de ocupación tiene que comprar alrededor de 30 pipas por día y tiene un costo entre 700 a 800 pesos”.

A su vez, el presidente de la Asociación de Hoteleros y Restauranteros del Acapulco Tradicional, Francisco Aguilar dijo cuando les falta el agua, los empresarios de hoteles tiene que comprar pipa pero eso también les genera una baja en las utilidades.

Señaló que no les queda otra opción que comprar agua en pipa cuando no tienen el servicio, porque no pueden dejar al turista sin el vital líquido en su habitación.

Comentó que hay hoteles que compran dos pipas para poder sacar el fin de semana. Lamentó que el comprar agua en pipa es una inversión más que se tiene que hacer y se gasta un poco más de lo que se necesita ganar.

“Nosotros los hoteleros tenemos que sacar a como de lugar el servicio para los turistas y no los podemos dejar sin agua así que tenemos obligatoriamente que comprar pipas cuando nos quedamos sin el servicio por parte de Capama”

Dijo que los más de 50 hoteles del Acapulco tradicional para este fin de semana tienen reservaciones del 70%.