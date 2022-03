Hoteleros saldrán a manifestarse contra bloqueos en la Autopista

Empresarios hoteleros y colaboradores de más de 50 hospederías así como de restaurantes, adheridos a la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas (AHETA),que se ubican en la zona Diamante, Dorada y Tradicional, saldrán a manifestarse con una valla humana en contra de los bloqueos carreteros en la Autopista del Sol y en la ciudad pues afecta en la imagen y en la economía del puerto.

El presidente de AHETA, Alejandro Domínguez informó en conferencia de prensa, que será este jueves alrededor de las 15:00 horas, cuando salgan con pancartas afuera de las hospederías, que se ubican a lo largo de la zona turística desde Caleta hasta la base Naval y desde el Hotel Princess Mundo Imperial hasta el hotel Vidanta para exigir a las autoridades gubernamentales evitar de manera anticipada el cierre de carreteras y vialidades.

Aseguró que no bloquearan calles y se manifestarán de manera pacifica sin poner el riesgo la vialidad de la Ciudad, y estarán a lo largo de la zona turística con mantas y pancartas que traerán la leyenda “por un Acapulco sin bloqueos”.

“No vamos a bloquear avenidas, no vamos a desquiciar la ciudad estaremos afuera de la banqueta, respetando el paso del peatón y no vamos a permitir que la gente tenga que transitar por abajo de la banqueta, será una valla o fila india a lo largo de la costera, escénica donde tenemos hoteles y restaurantes para protestar en contra de los bloqueos en la Autopista del Sol y la ciudad ”, precisó.

Dijo que Acapulco tiene una gran nobleza, pero en cualquier momento se puede acabar y más por los bloqueos que se están viviendo actualmente.

Recordó que este lunes, donde maestros de la CETEG bloquearon por 12 horas la Autopista del Sol a la altura del Parador del Marqués, ocasionó que familias y grupos de turistas que venían hacía Acapulco se quedaron atrapados sin poder retroceder y sin poder ir al baño o tomar alimentos.

Alejandro Domínguez, señaló que a pesar de ser un lunes no se tenía programada muchas llegadas, pero si se registraron 600 cancelaciones de las hospederías, adheridas a AHETA.

“Tuvimos cancelaciones de turistas que nos dijeron jamás regreso Acapulco para vivir la experiencia y para poner en riesgo a mi familia, jamás regreso Acapulco”, insistió.

No quieren Acamoto y advierten con cerrar hospederías

Recordó que hace dos semanas mandaron un oficio a la gobernadora del estado,Evelyn Salgado Pineda y a la alcaldesa de Acapulco, Abelina López así como al Secretario de Seguridad Estatal y Municipal donde se le pidió que no se permita que se lleve acabo el evento del Acamoto en este destino de playa porque no deja derrama económica y sólo deja muertes, robos, una mala experiencia de imagen para el turismo que está en estos días en Acapulco y quedan invitados a no regresar.

Advirtió que existe la posibilidad, si se lleva acabo esta actividad del Acamoto, de que cierren algunas hospederías por tres o cuatro días para evitar desmanes o robo que comenten estas personas.

“Algunos hoteles, si se lleva acabo esto están tomando la decisión de cerrar esos tres o cuatro días a ese grado para evitar desmanes y robos”, señaló. Local Dicen "siempre no" al Acamoto 2022

Recordó que cada vez que se hace estos eventos del Acamoto en Acapulco siempre hay personas que fallecen y no sólo por accidente de moto sino también de que son apuñalados en la banqueta a lo largo de la costera y balazos.

“No queremos motos en Acapulco y lamentablemente la respuesta al momento fue que si, se iba a bloquear esto y ya está circulando en algunos medios de que si se va llevar acabo esto, es algo terrible es algo inaceptable y no queremos el Acamoto en Acapulco”.

Señaló que en esa semana que se llevará acabo en Acapulco el Tianguis Turístico, el cuál es un evento muy importante para promocionar el destino, no se debe de permitir realizar el Acamoto.

“Imagínese la imagen que vamos a dar durante el tianguis turístico teniendo esta gente aquí”.

Por otra parte, dio a conocer que durante este puente largo, se tiene reservaciones del 60 por ciento y esperan que no se registre ningún bloqueo que afecte nuevamente a la industria turística.

“La expectativa es muy buena pero puede venirse cancelaciones o gente que de último momento no desee venir por lo que acaba de pasar. En libros estamos arriba del 60 por ciento de reservaciones”.