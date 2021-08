Hoteleros del Acapulco tradicional sufren las de "Caín"

El presidente de la Asociación de Hoteles y Restaurantes del Acapulco Tradicional, Francisco Aguilar dijo que la industria hotelera está sufriendo las de “Caín”, pues ante la caída de turismo se enfrentan a una deuda como el pago de impuestos, servicios y otros más.

“Los Hoteleros estamos muy apretados económicamente, ya el cochinito ya no alcanzo y estamos viendo la cuestión de los préstamos que se usan a través de las tarjetas de crédito, así que estamos muy preocupados y esperemos que esto (la pandemia )pase lo más rápido posible para seguirnos nivelando”, señaló en entrevista. Local Hoteleros mandan de vacaciones “obligatorias” a trabajadores

El dirigente Hotelero dijo que la situación está muy difícil para los empresarios en la zona del Acapulco tradicional, pues en sus hoteles a veces llegan a tener durante el fin de semana hasta un 5% de ocupación.

Francisco Aguilar, reconoció que en la zona del Acapulco tradicional hay algunos hoteles que están vendiendo, pero son negocios que han quebrado mucho antes de la pandemia.

“ Son hoteles muy chiquitos algunos están por la zona de la Quebrada y ya tienen mucho tiempo que los están vendiendo pero pues no son rentables y no los compran, pero hoteles en forma no se están vendiendo y los hoteles que se están ofreciendo en venta ya tiene muchos años y son de los que atiende la familia”, refirió.

Insistió que por eso no han sido comprados porque son hoteles chicos y no son rentables.

Por otra parte el dirigente Hotelero Francisco Aguilar dijo que ante la mala situación económica que está viviendo el sector hotelero en el Acapulco tradicional lamentablemente no tienen en estos momentos a quién recurrir por parte de las autoridades estatales y municipales, y pedir apoyo de programa de reactivación económica, porque “ya se van y no hay a quien decirle”.