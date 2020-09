Hoteleros de Acapulco no permitirán reducción de ocupación por semáforo naranja

El sector hotelero de Acapulco no permitirá que, la ocupación en las hospederías disminuya del 60 al 30 por ciento tras retroceder a semáforo naranja, porque ellos están cumpliendo con todas las medidas de prevención para evitar contagios de Covid-19, señaló el presidente de AHETA, José Luis Smithers Jiménez.

El también gerente del hotel Hotsson de la zona dorada del puerto, lamentó que los casos de coronavirus y la hospitalización se hayan incrementado y atribuyó está situación a la apertura de discotecas, bares y centros nocturnos que no respetaron las medidas sanitarias. Local Golpe duro a la economía regreso a semáforo color naranja: Adela Román

“El gremio de la Asociación de Hoteles está muy enojado porque no es justo que paguen justo por pecadores cuando nosotros hemos sido muy responsables, habrá dos o tres Hoteles de gente que no pertenece a AHETA y no respeta, hoteles que venden y venden, señaló.

Smithers Jiménez, adelantó que, para las fiestas patrias durante el inicio de esta semana, tienen reservaciones hasta del 60 por ciento ya pagadas y no las van a cancelar, ya que por meses estuvieron cerrados y el golpe económico ha sido grave.

“No sabemos que vamos hacer, tenemos que reunirnos los hoteleros y aquí la gente se enoja y se va a la Diana a protestar seguramente estaremos en la Diana todos los hoteleros también", detalló.

El presidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco, denunció que, en las últimas dos semanas las autoridades permitieron la apertura de discotecas ubicadas en espacios cerrados sobre la avenida escénica que sobre pasaron el límite de aforo del 50 por ciento, solo porque los dueños son empresarios de apellidos importantes y esto propicio el rebrote de casos de Covid-19 que ahora se padece.