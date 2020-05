Hospitales de Acapulco a punto de colapsar, revela Adela Román Ocampo

La alcaldesa Adela Román Ocampo, afirmó que los hospitales de Acapulco, están a punto de colapsar debió a qué se encuentran en un 80 por ciento de su capacidad por pacientes que han llegado día con día infectados de la Coronavirus.

A través de un vídeo en redes, la primera edil de la ciudad, dijo que Acapulco, es el centro de la pandemia en la entidad, ya que hasta el momento el Covid-19, ha provocado la muerte de 38 personas y más de 500 contagios confirmados. Estado Se amplía un mes el confinamiento en Guerrero

Señaló que el virus existe y que no es un invento, por lo que es urgente, mantener cada una de las medidas sanitarias que se tinen, y no salir de casa en caso de no ser necesario para no poner en riesgo la salud de los acapulqueños.

Agregó que de los dos centros de incineración que se tienen en la ciudad, uno de estos, está llegando a saturarse , "ya no se da abasto por los cadáveres que están llegando".

Román Ocampo, añadió que el virus del Covid-19, se ha extendió en todo Acapulco.

Dijo que Guerrero, es tercer lugar a nivel nacional con mayor crecimiento de contagios, y Acapulco es el centro de está pandemia en la ciudad, por lo que el peligro en el que estamos en este momento, es muy fuerte.

Manifestó que ante está situación, en Acapulco, no se podrá levantar la cuarentena este primero de junio, el problema va para largo, tal y como lo dijo el subsecretario de salud a nivel federal, Hugo López Gatell.