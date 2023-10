Hospital del ISSSTE tendrá su licencia de construcción: Abelina

La presidenta municipal, Abelina López Rodríguez dijo que no se opondrá a la construcción del nuevo Hospital del ISSSTE, ya que es “primero la salud, antes de los intereses personales”, por lo que se otorgará la licencia de construcción del nosocomio en próximos días.

En entrevista luego de inaugurar la instalación del sistema de drenaje en distintas zonas del Módulo Social Fovissste, donde se ejercieron más de 500 mil pesos, enfatizó que coadyuvará en todo lo que esté a su alcance para que el proyecto se concrete.

“Es una obra federal, finalmente quién se puede oponer a un hospital como lo es el del ISSSTE, no hay ni paracetamol, cada quien le corresponde lo que es su responsabilidad, nos toca a nosotros, vamos a contribuir, yo no puedo ser de alguna manera, no puedo ir en contra de la salud, primero la salud antes de los intereses personales, debemos apostar a la salud”, enfatizó.

Cabe mencionar que la construcción del hospital de tercer nivel ha sido denunciada por habitantes del fraccionamiento Costa Azul, que se realiza desde hace más de un mes sin los permisos correspondientes y por ello han realizado distintas protesta y caravanas en su rechazo.

López Rodríguez explicó que se autorizó el lineamiento y en próximos días se dará la licencia de construcción una vez que se cumpla en el manifiesto de impacto urbano los 100 cajones de estacionamiento que hacen falta.

“Si sé de los cajones, nosotros de hecho lo cauterizamos por el lineamiento, estamos esperando con esa parte que cumplan de los cajones quedaron de llevarlo y soltarles la licencia porque tampoco puedo negarlo”.

La presidenta de Acapulco reiteró que se requiere cambiar todo el drenaje en torno al Centro de Convenciones y uno de los proyectos es traerse una línea de agua del acueducto de Lomas de Chapultepec para poder llegar al macro túnel (tanque alto), y con eso resolver el agua, aunado a los pozos radiales que ellos realizarán.

Finalmente Abelina López agregó que se tuvo pláticas con el subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud Federal, Juan Antonio Ferrer con quien acordó que el gobierno municipal entraría a hacer el proyecto de la calle alterna que es la Chinameca para ver cómo se puede lograr ampliar.