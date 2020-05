Hospital del ISSSTE de Acapulco saturado de pacientes con Covid-19, denuncian trabajadores

Trabajadores del hospital del ISSSTE en Acapulco denunciaron que, están saturados de pacientes infectados por Covid-19 y no tienen camas disponibles, por lo que dan atención a derechohabientes no graves hasta en el estacionamiento del nosocomio.

Los médicos y personal de enfermería quienes omitieron sus nombres por temor a represalias de los directivos, señalaron que, actualmente tienen 24 personas enfermas por coronavirus internadas, por lo que no hay espacios ni para pacientes con otros padecimientos que necesiten atención de urgencias. Estado Despiden con lágrimas a médico del ISSSTE fallecido por Covid

"Estamos saturados, ya no nos damos abasto para la atención, todos los días llegan pacientes sospechosos de Covid, algunos que solo necesitan oxígeno les ponemos el tanque sentados en el estacionamiento, porque no hay donde ponerlos, no tenemos camas disponibles", señaló uno de los médicos.

Asimismo, una de las enfermeras, señaló que, no cuentan con el material suficiente para atender a los pacientes de coronavirus, ya que les faltan cubre bocas reforzados, batas quirúrgicas y caretas o googles, además de medicamentos suficientes para los enfermos más graves que están intubados.

Los trabajadores afectados, dijeron sentir temor de continuar laborando en esas condiciones, sin embargo, han solicitado apoyo al director del hospital, Guillermo Velázquez Gaona, así como a los jefes de urgencias, pero hasta el momento no han tenido una respuesta favorable.