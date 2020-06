Hospital del ISSSTE abre nuevos espacios para pacientes con Covid-19

Luego de diez días sin espacios de camas para pacientes con Covid-19, el hospital del ISSSTE ubicado en la avenida Ruiz Cortines de Acapulco, abrió nuevos lugares de atención para quienes lleguen con síntomas graves provocados por esta enfermedad.

Médicos y enfermeras de esta institución, informaron que, retiraron las cartulinas de la entrada del nosocomio, donde advertían de saturación, sin embargo, el acceso está controlado por personal de seguridad privada, quienes checan a cada paciente que ingresa. Estado Guerrero cerca de llegar a los 2 mil casos de Covid-19

Una enfermera quien omitió su nombre, señaló que, se habilitó un nuevo espacio de 28 camas para pacientes con coronavirus, por lo que ahora están reforzando la llegada de más personal médico para cubrir los turnos y dar una mejor atención.

Señalaron que, la psicosis que ha provocado la enfermedad, ha causado que, pacientes lleguen con síntomas leves de Covid-19, por lo que les piden que se atiendan en casa y guarden reposo con medicamentos, porque no necesitan hospitalización.

Los trabajadores de la salud pidieron a la población acatar las medidas preventivas para evitar más contagios, principalmente quedarse en casa y no salir a actividades que no son indispensables, esto ayudará a que los hospitales no se saturen.