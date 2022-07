Horario de verano divide opiniones en Guerrero

La firma de la iniciativa presidencial para eliminar del horario de verano que realizó Andrés Manuel López Obrador, dividió opiniones de padres de familia y maestros que tienen hijos en edad escolar.

Consultados en forma individual, reconocieron el peligro al que se ven expuestos sus hijos al salir de casa de madrugada y en medio de la oscuridad en calles céntricas, colonias periféricas o zonas suburbanas del puerto.

Quienes respaldaron la propuesta, observaron en ella la posibilidad de que sus vástagos no se vean arriesgados a un delito ante el incremento en desapariciones, asaltos, robos o asesinatos que se han incrementado en la ciudad.

Abordados por separado, la mayoría dijo tener confianza de que la iniciativa que será enviada al Congreso de la Unión pueda ser analizada y discutida ampliamente en beneficio de la sociedad.

La profesora Guadalupe Palacios señaló que con dicho horario se pone en riesgo la integridad de los estudiantes que asisten a la escuela en el turno matutino, ya que salen después de las 6:00 de la mañana de sus viviendas y aún está obscuro, así como para los que salen a sus centros de trabajo y en sus colonias no hay iluminación.

La ama de casa Adriana Ramos dijo que ese horario le altera el sueño y la pone de malas, además, de que no le alcanza el día para realizar las labores que le corresponden. “Siento que no descanso, no puedo adaptarme”, acotó.

Refirió que a lo largo de los años, desde que se aplicó este horario de verano, no se ha comprobado que en verdad se reduzca el costo en la energía eléctrica, porque la mayoría se levanta temprano y el tiempo que utiliza para dormir antes, lo ocupa para madrugar y el consumo de luz en Acapulco es más caro.

Sin embargo, hay quienes sí les agrada el horario de verano ya que aprovechan más la luz del día para realizar sus actividades diarias, aunque el ahorro no lo haya comprobado opinó la señora Mireya Salas.

Por su parte la abogada y ama de casa Berenice Moreno dijo que en el puerto no se ahorra luz “al contrario es más cara, nuestro clima no es apto, si no tienes un aire acondicionado o ventiladores las 24 horas del día.

No obstante, detalló que si comparte el comentario que los días largos son más de provecho para salir, para hacer más actividades en la calle. Nunca nos ha molestado los cambios de horario, solo unos dos o tres días y listo, concluyó.

Cabe mencionar que desde 1996 se implementó el horario de verano, en el sexenio del presidente Ernesto Zedillo que ordena adelantar una hora el reloj en todo el territorio nacional en el mes de abril, con la intención de aprovechar al máximo la luz del sol y así supuestamente reducir el consumo de energía eléctrica al emplear la luz solar.