Homicidios dolosos al alza en diciembre en Acapulco: SSP

Sin precisar cifras oficiales, el encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública, Enrique Vázquez Rodríguez, reconoció que en el mes de diciembre hubo un repunte en los homicidios dolosos en comparación con noviembre.

Durante su informe de incidencias delictivas ante regidores en la sesión ordinaria de cabildo correspondiente del mes de enero, el encargado de la Secretaría de Seguridad Pública dijo que existirá un replanteamiento de estrategia al interior de la dependencia la cual tomó a cargo desde el pasado 20 de enero.

Dijo que siguen siendo las colonias populares como La Progreso, Ciudad Renacimiento, Emiliano Zapata, Puerto Marqués, el Centro de la ciudad, así como algunos fraccionamientos como Las Playas y Magallanes, donde se siguen registrando los homicidios dolosos.

"Si la incidencia delictiva en las zonas donde se siguen registrando no bajan, y si las incidencias no bajan, entonces estamos echando a perder los recursos de la dependencia, conozco del tema y el equipo que me acompaña también", expresó el encargado quien dijo también que se requiere de mucho trabajo en materia de seguridad pública.

Ante los regidores que a menos de quince días felicitaron al nuevo funcionario, el encargado de despacho de la SSP insistió que el replanteamiento será en todas las áreas de la dependencia, así como en el área de infracciones.

Vázquez Rodríguez, reconoció que el problema de los homicidios es grave, y esto se demuestra en el alto índice de la tasa de homicidios que se tiene.

Indicó que se trabajará de forma coordinada con asociaciones, con las cámaras de empresarios y con la proximidad social porque el gobierno solo no podrá con el combate a la delincuencia en la ciudad.