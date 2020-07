Hombre en situación de calle, fabrica juguetes de madera para ganar dinero durante la contingencia

La necesidad de ganar unos pesos durante la pandemia obligó a don Alfredo, un adulto mayor en situación de calle a fabricar de manera artesanal unos pequeños juguetes de madera reciclada, los cuales ofrece en la zona turística de Acapulco a las pocas personas que continúan saliendo de sus casas.

Cubierto por una sombrilla desgastada, este hombre se levanta muy temprano para trazar, cortar y pegar unos pedazos de madera que consiguió en un mercado convirtiéndolos en mesas y sillas en miniatura. Estado Aquí estoy para cualquier aclaración: Ángel Aguirre Rivero

"A veces le saco o a veces no gano nada depende de como esté el día; a veces la misma gente me da ina propina y es donde me alcanza para comprarme una aguita o un refresquito o una cervecita", dijo al reportero Alfredo mientras vendía su mercancía en la costera Miguel Alemán.

A pesar de vivir en situación de calle este hombre tomó la determinación de subsistir sin pedir limosna y ganarse el alimento con el sudor de su frente y el cansancio de sus manos ya que , aseguró, que no está acostumbrado a pedir cosas regaladas a la ciudadanía.

A este sujeto el coronavirus no le incomoda debido a que aseguró que ya está " curado de espanto", considera que la enfermedad es un riesgo con el que vivirá el resto de su existencia.