He instruido a Vía Pública reordenar ambulantes: Abelina

La alcaldesa Abelina López Rodríguez, afirmó que su gobierno, no a autorizado la instalación de ningún comerciante ambulante en la vía pública de la ciudad, por lo que todos tendrán que ser retirados.

"Yo no he autorizado a nadie que se ponga en las calles y ya he dado la instrucción al director de vía pública para que los retire, yo traigo presión de todos por este tema", expresó.

En entrevista al concluir el evento donde se dio a conocer el Jolgorio Acapulqueño, la primera edil, dijo que se ha reunido con Profepa, para el tema de los ambulantes en los accesos a las playas.

La existencia de la invasión de comerciantes de la vía pública, fue denunciado por el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos (Canirac), Enrique Castro Soto.

López Rodríguez, reconoció la demanda del dirigente empresarial y recalcó que existe la instrucción de retirar a los vendedores de calles y avenidas como la costera.

El comercio informal, en esta temporada de vacaciones de semana santa, aumentó en la zona de la costera Miguel Alemán.