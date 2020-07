Hay temor de un rebrote de Covid-19 en Acapulco: Adela Román

La presidenta Adela Román Ocampo, reconoció que hay temor de que en Acapulco se de un rebrote del Covid-19 una vez que se de inicio a la reapertura de las playas el próximo dos de julio como ha sucedido en lugares como Cancún donde se puso en marcha la nueva normalidad luego de haber pasado al color naranja en el semáforo epidemiólogico.

En breve entrevista luego de haber asistido al evento de conmemoración por el día nacional del inicio de la cuarta transformación organizado por la asociación "Frente Progresista", la primera edil de la ciudad, dijo que su gobierno, será muy estricto en la aplicación de las medidas de prevención sanitarias tanto en las playas como en los negocios que se abrirán para evitar que se pueda dar un rebrote que aumente el número de personas contagiadas por el Covid-19.

"Vamos hacer muy estrictos, no habrá servicio de venta de bebidas en el área de playa, vamos a privilegiar la vida antes que nada, no se realizará ningún tipo de evento en las playas, además habrá vigilancia permanente en los hoteles y restaurantes para que cumplan con las medidas determinadas para no poner en riesgo a nadie por la pandemia", expresó Román Ocampo.

Expresó que los empresarios, deberán de sumarse a las medidas sanitarias, porque a ellos también les conviene que en Acapulco, ya se tenga una movilidad económica, luego de más de tres meses que se mantuvo detenida toda la actividad turística.

Señaló que Acapulco, el estado y el país, se encuentran en la punta más alta de contagios, "pero también, se le debe de dar oportunidad de que la gente, se comporte como adultos y con responsabilidad, porque el Coronavirus, no se va a ir ahorita".

La presidenta, reafirmó también en su declaración que no habrá apertura este dos de julio, de centros nocturnos, bares, discotecas, cines, gimnasios, por ser considerados como lugares no esenciales en estos momentos de emergencia sanitaria en la ciudad.

Informó que se ha reunido con autoridades federales para retomar el tema de las concesiones de algunas playas para el Ayuntamiento, sobre todas de aquellas que aún siguen estando en manos de presuntos grupos delictivos.

Por otro lado, dio a conocer que ya se aprobó en reunión con el Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Acapulco (Coplademun), el programa de la obra pública para este año con una inversión superior a los 700 millones de esos.