Hay fe y esperanza en localizar a pescadores

La fe en Dios y el gran amor a su padre, el pescador Nemorio de 77 años de edad desaparecido el pasado 7 de abril cuando salió de pesca de Puerto Marqués con el joven Diego David de 27 años, mantiene viva la esperanza de la familia Hernández Jiménez y unidos en su búsqueda por mar y tierra.

La Secretaria de Marina se sumó por solo unos días a los recorridos que realizan los hijos del adulto mayor, sin dar con alguna señal de vida de los desaparecidos.

Los hermanos Paloma, Carolina y Daniel Hernández Jiménez no han dejado de recorrer a pie cerros y colonias del puerto de Acapulco y en lancha las aguas del litoral de Guerrero como Pie de la Cuesta, Lomas de Chapultepec, Marquelia, Costa Grande en busca de su padre quien se ha dedicado por más de 60 años a la pesca.

“Son 63 días que no sabemos nada de mi papá, cada vez pesa más la tristeza de no saber dónde y cómo está, ya que él está enfermo, nuestra vida ya no es la misma sin él y no queremos dejarlo de buscar tenemos la esperanza de encontrarlo”, comentó Carolina con un nudo en la garganta.

Otra de las hijas refirió que el caso lo tiene la Fiscalía General de Estado, sin embargo, no hay información alguna de su padre.

Asimismo, la familia colocó pequeños carteles en postes en la zona turística de Acapulco, donde refieren que está desaparecido, y pidiendo en caso de ser visto comunicarse a los teléfonos 7443802561 y 7442835827.

Don Nemorio de 77 años de edad desapareció el pasado 7 de abril cuando salió de pesca de Puerto Marqués./ Foto: Heidi Nieves | El Sol de Acapulco

El 8 de abril sus familiares encontraron a 25 millas de Barra Vieja, la embarcación a la deriva, “Mami Soco”, donde solo había alguna de sus pertenencias como el celular, cigarros, una hielera y cuerdas de Don Nemorio Hernández Líbano.

Cabe recordar que durante esos días la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil emitió una alerta por la presencia de mar de fondo, en el que se informó de que habría olas de hasta 2.1 metros de altura.