Hay déficit de militares en Acapulco: Sedena

El comandante de la 27 Zona Militar, General Federico San Juan Rosales, reconoció que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no cuenta con los efectivos necesarios para garantizar la seguridad en Acapulco. Aseguró también que los militares nunca han pensado en dar un golpe de estado como ha ocurrido en otros países.

Durante un encuentro con integrantes de una asociación civil, el mando castrense afirmó, pese a la baja presencia se efectivos, se tiene un 31 por ciento de avance en el combate a los diversos delitos en la ciudad.

Negó que México esté militarizado y señaló que en la Sedena son una fuerza institucionalizada e indicó que por la mente de los militares nunca ha pasado dar un golpe de estado como en otros países. “No estamos en esa postura”, mencionó.

Respecto a la problemática delictiva en Acapulco, dijo “no tenemos los efectivos necesarios para garantizar la seguridad del municipio completo. “Me preguntan cómo le hacen, cuál es la estrategia, no es posible que no puedan acotar todos los delitos, es muy difícil, yo les comentaba hace rato, tengo una fuerza en determinado lugar, tantito se mueve esa fuerza apoyando y ya les mataron a una persona”.

Es difícil que estemos en todos lados. El delincuente también piensa, el delincuente no va a delinquir delante de mí, lo va a hacer atrás de mí. El delincuente me está observando a mí porque yo voy uniformado, entonces todo mundo me identifica.

El delincuente si tantito me muevo aprovecha para hacer su fechoría. Entonces es una situación muy difícil que podamos estar en todo momento los efectivos no nos alcanzarían tendríamos que tener 2 millones de soldados como en China para poder más o menos garantizar nuestros dos millones de kilómetros del territorio para que haya un soldado en cada metro, pero tenemos que buscar la estrategia”, comentó.

Indicó que buscan mil formas para que sus estrategias den resultados y resaltó que con el trabajo que realizan se tiene el 31 por ciento del combate a la delincuencia, lo que” habla del esfuerzo que estamos haciendo”.

San Juan Rosales admitió que "hay terror” y “miedo" de la sociedad para denunciar los sitios donde se tienen lugares en los que se incurren en diversos delitos como el ocurrido en Costa Azul donde se tuvo en una casa de seguridad a un ex funcionario de Capama secuestrado y a quien le amputaron dedos.

Mencionó que han propuesto apoyarse con el personal en situación de retiro con el que cuentan, para conocer los sitios en los que se cometen delitos en distintas colonias de la ciudad, porque han distribuido tarjetas para que la población denuncie en forma anónima pero la respuesta ha sido mínima.

“Hemos entregado 10 mil tarjetas a la sociedad para denuncia ciudadana y solo hemos recibido de 5-8 llamadas solamente y son muchas”, abundó.

No obstante, reconoció que se han detectado gente coludida en la delincuencia organizada “es difícil luchar contra ello porque siempre hemos trabajado solos, hoy estamos con la policía municipal, no hay la confianza suficiente porque cuando llegamos a algún punto delictivo ya les avisaron”.

Reconoció que los militares están metidos en actividades que no les competen y su principal tarea es "garantizar la seguridad interior que no es la seguridad pública".

El general Federico San Juan Rosales señaló que se necesitarían 2 millones de soldados para garantizar la seguridad. / Foto: Heidi Nieves | El Sol de Acapulco

Destacó que antes se tenían 2 grupos delincuenciales en Acapulco y esos grupos se han multiplicado con las detenciones que se han realizado por lo que “es difícil decirles números, cuántos grupos son y más aún comprobarlos, tenemos que seguir trabajando las corporaciones de manera coordinada en ese esfuerzo, no es una información que tengamos precisa, es trabajo de mucho tiempo que se tiene que llevar a cabo, es difícil”.

El mando castrense afirmó que se está trabajando en materia de inteligencia, pero no se puede revelar qué es lo que se hace al respecto.

Respecto a su presencia en el mercado Central de Acapulco refirió que el municipio solicitó su presencia, no obstante, la delincuencia empezó a hacer manifestaciones y bloqueos para hacerles presión acusándolos de acoso, “todo eso está manipulado”, refirió.

Agregó que han realizado 700 patrullajes en todo el municipio, han revisado más 900 vehículos algunos con reporte de robo y han asegurado Armas cortas y largas, así como drogas como piedra, cocaína, marihuana, opio, entre otros.

Señaló que durante los operativos de revisión han tenido altercados “la gente de bien no se molesta y se deja revisar, en el momento que una persona se resiste se tardan más en la revisión porque es signo de que algo esconden”, concluyó.