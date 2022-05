Hay corrupción en protesta de CAPAMA: Abelina

1“Al son que nos bailen vamos a bailar, pero corrupción no va a ver en el caso de la CAPAMA”, afirmó la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, en respuesta al paro de labores que mantienen desde el día lunes más de 500 trabajadores de base a las afueras de las oficinas centrales de la Comisión de Agua Potable en el centro de la ciudad.

Así mismo la primera edil de la ciudad criticó que el sindicato de la CAPAMA anuncie el inicio de una huelga, cuando ésta no tendría razón de ser, debido a que no se ha violado ningunos de los derechos que por ley tienen los trabajadores, se les han cubierto sus pagos de salario a tiempo y se ha cumplido con los procedimientos que marca la ley y los contratos colectivos de trabajo.

“Yo soy mujer de diálogo, pero no le vamos a entrar al tema de la corrupción, problema por el cual la gente tanto se enoja, en el caso de la CAPAMA no hay interés político, lo que hay es corrupción, vamos de frente, si se van a dar diez plazas hay que dárselas a los que no tienen mochadas, a los que no tienen quien hable por ellos”, expresó luego de haber participado en el evento Leer para Transformar en el parque de la colonia La Laja.

Manifestó que, en la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco hay trabajadores que tienen 29 y 27 años laborando y a ellos no se les hace justicia.

Dijo que sostendrá una nueva reunión con el secretario de la sección 27 de CAPAMA, Gonzalo Arias Cárdenas y con la secretaria general del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), con la finalidad de mantener el diálogo sobre el tema que mantiene en paro a los trabajadores de base afuera de la paramunicipal.

López Rodríguez, aseguró que su gobierno no va a caer en el chantaje sino en el derecho y a la justicia de los propios trabajadores en el tema del conflicto de la CAPAMA.

En cuanto al inicio del próximo Tianguis Turístico, refirió que se tiene una relación con el gobierno del estado, para estar preparados para la inauguración el día 22 de mayo con la presencia del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Expresó que de acuerdo a los datos que se tienen a unos días de que inicie el Tianguis Turístico ya se cuenta con más de mil empresas que asistirán a este evento número que rebasa lo que se logró en el Tianguis de Mérida el año pasado.