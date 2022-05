Hay conflictos de intereses tras protesta en CAPAMA

Él director de la Capama Arturo Latabán López, rechazó las acusaciones de abuso de autoridad, hostigamiento y desvíos de recursos que hizo en su contra el secretario general de la sección 27 del SUSPEG, Gonzalo Arias Cárdenas, al iniciar un paro de labores.

En conferencia de prensa en la sala de cabildo del ayuntamiento del Parque Papagayo, el titular de la Capama afirmó que no existe mal uso de recursos económicos por medio de licitaciones a empresas particulares, ni un aumento en la nómina de trabajadores, y agregó que hay conflicto de intereses en la protesta de los empleados de base.

"El trasfondo del tema hay que precisar en todas sus letras, no van a.dormir al velador, que no me quieran presentar documentación con las cuáles quieran privilegiar con una base a personas con un año y medio de trabajo en la paramunicipal y que están ganando más de 24 mil pesos al mes", precisó.

Agregó que no se puede dar una base por justicia laboral a alguien de confianza que está al frente de los juicios laborales, rubro donde existe un pasivo de 400 millones de pesos.

Latabán López, agregó que el no tiene intereses en beneficiar a nadie, por lo que se pronunció a que cada propuesta de base, sea analizada en una comisión mixta al interior de la Capama, dijo también que no tiene a ningún familiar dentro de la nómina del organismo que dirige desde octubre del 2021.

Indicó que como director de la Capama, ha sostenido que la nómina de trabajadores va a la baja, y no a la alza como aseguró el secretario de la sección 27 del SUSPEG a quien reprochó que en ningún momento, lo ha visto recorrer las áreas de trabajo donde laboran los empleados que más trabajan y que tienen un salario de cinco mil pesos.

Dijo estar abierto como director de la Capama, al diálogo, a la transparencia y a la rendición de cuentas porque no existe mal manejo en los recursos económicos del organismo.

Agregó que en Acapulco, hay un gobierno que llegó con la consigna de la gente de que se manejen los recursos económicos de una manera transparente, por lo que no se debe de seguir con viejas prácticas.