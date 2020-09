Hay compromiso del Presidente López Obrador de dar clave a los Cendis: Francisca Juárez

Quedó subsanado el conflicto interno con los padres de familia y se acordó que se instalarán mesas de trabajo, aseguró la directora general de los Centros de Desarrollo Infantil (Cendis), Francisca Juárez Altamirano, quien anunció que se continuará con el proceso de regularización para obtener su clave definitiva.

En conferencia de prensa, explicó que son 15 estados que cuentan con Cendis, todos, sin excepción, están en el proceso de regularización y cuentan con el compromiso del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de que se les apoyará para obtener su clave.

En ese tenor, también aclaro que, en el caso de la maestra que denunció que había sido despedida de manera injustificada, no es cierto, pues lo que pasó es que no tenía grupo y se le dio su cambio a Chilpancingo, pero no se quiso ir y se inconformó.

La entrevistada, Juárez Altamirano, señaló que, sin embargo, ya alcanzaron un acuerdo con la maestra y se harán unos acomodos en el plantel, en este caso el de Renacimiento y se va a dar solución a esta queja de la docente.

También confirmó que, se harán las reparaciones del plantel, sobre todo lo que tiene que ver con el sistema eléctrico, hay que cambiar una caja de fusibles y dar mantenimiento a los sanitarios, así como pintar uno de los salones.

En el caso de la cooperación que aportan, se les entregará un informe en el que se detalla los gastos que se hacen, que tienen que ver desde el pago de la luz, agua y mantenimiento, así como los gastos que se originan de transporte a la Ciudad de México para continuar con los trámites de la clave.