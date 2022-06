“Hasta en las verdaderas mafias se respeta a la familia”, defiende AMLO a su hijo

El presidente de México Andrés Manuel López Obrador, salió en defensa de su hijo Jesús Ernesto a quien “atacan” en redes sociales por su exceso de peso y señaló que “hasta en las mafias se respeta a las familias”.

Durante la inauguración de un tramo del libramiento Poniente de Acapulco que comunicará a la Autopista del Sol con la Costa Grande de Guerrero, López Obrador pidió a quienes llamó “cobardes” que se enfrenten con él porque el problema no es con su hijo.

“Ayer a mi pobre hijo, que lo amo, Jesús, está excedido de peso, ya saben ustedes la edad de la adolescencia, este, como es, ah, una foto y con saña lo atacan, eso es una cobardía, si el problema es conmigo no con él”, dijo golpeando su pecho.

En su mensaje, donde también se defendió del saludo que hizo a la mamá del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán hace algunos años, insistió en defender a su vástago al señalar que “hasta en las verdaderas mafias se respeta a la familia, no es así”, remarcó.

“Pero yo lo entiendo, es su grado de desesperación porque no pueden y por qué no pueden, porque ellos no le tienen amor al pueblo por eso no pueden”, dijo ante la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y público en general que le aplaudió el gesto y corearon “no está solo, no esta solo”.