Han sido infraccionados 595 negocios de enero a la fecha: Julián Nicio

Pese a las acciones que se han implementado para evitar que negocios establecidos sigan funcionando dentro de la irregularidad, más de 500 establecimientos comerciales se mantienen en una anarquía total, al no contar con licencia de funcionamiento, no respetar los horarios establecidos, dar acceso a menores de edad, y por no tener medidas de seguridad.

El director de Reglamentos y Espectáculos, Julián Nicio López, dijo que, de enero a la fecha, han sido iniciadas un total de 595 infracciones a propietarios de negocios que no tienen licencia de funcionamiento del 2019, además por trabajar fuera de los horarios que se establecieron desde abril del año pasado, por discriminación a turistas y residentes y por permitir el ingreso de menores de edad. Local Denuncian calandrieros intimidación de Transportes

En su declaración, el titular de Reglamentos y Espectáculos, Julián Nicio López, dijo que entre los 595 negocios donde se han iniciado infracciones por violar la ley municipal, se encuentra un bar clausurado en la zona de las Cruces, donde se ubicó en su interior durante un operativo de revisión de documentos a una menor de edad, lo cual no es permitido.

Añadió que las infracciones para cada uno de los propietarios de los 595 establecimientos, pueden llegar a los 30 mil pesos, si no muestran la licencia de funcionamiento del 2019, debido a que la del 2020, aun no se revisa porque hay una prorroga para obtenerla hasta el ultimo día de este mes de febrero.

Por último, el funcionario añadió que se tendrá una nueva verificación en los negocios que ya tienen un proceso administrativo iniciado, para verificar que no estén en funcionamiento, ya que de lo contrario por reincidir podrían ser clausurados o en su caso de iniciaría un procedimiento jurídico para revocación de licencia.