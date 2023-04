Habrá sanciones si hay mal uso de las nuevas patrullas: Abelina

A más de 24 horas de haber sido puestas en funcionamiento las cien nuevas patrullas en la Secretaría de Seguridad Pública como parte del programa “Fuerza Acapulco”, la alcaldesa Abelina López Rodríguez afirmó que habrá sanciones para los elementos que no cuiden y den buen uso a las unidades que fueron adquiridas a través de un arrendamiento.

En entrevista luego de haber inaugurado la segunda etapa de rehabilitación de la casa del trabajador de la CAPAMA, donde se han invertido cinco millones de pesos, la primera edil de la ciudad manifestó que tiene que haber sanciones para quien la riegue porque no se puede seguir en la anarquía al interior de la Secretaría de Seguridad Pública.

“Nosotros vamos a entrar con el Órgano Interno, porque la Secretaría de Seguridad no había tenido nada, tan no tenía nada que no había ni un cárdex policial para conocer el historial de cada elemento, eso es lo que estamos haciendo ahorita, pero también debe de haber sanciones, quien la riegue tiene que haber sanciones, no podemos seguir en la anarquía”, expresó.

Fueron un total de cien patrullas y cuatro ambulancias equipadas con tecnología de punta las que se entregaron este miércoles a la Secretaría de Seguridad Pública en un evento oficial que encabezó sobre la costera Miguel Alemán la alcaldesa Abelina López Rodríguez y el Canciller de México, Marcelo Ebrard Casaubón.

Lee también: Diversos colores distinguen a las patrullas "Fuerza Acapulco"

López Rodríguez, insistió que con el nuevo equipo de seguridad pública que se puso en marcha este miércoles el gobierno de Acapulco está obligado a dar buenos resultados, y así poder ser considerado como un ejemplo para todo el país en esta ruta; aseguró que hasta que termina el periodo del gobierno que encabeza se tendrá garantizado el uso de las patrullas, pero considera que en el inter podría comprar patrullas porque aquí no hay tiempo para esperar, debido a que la seguridad es urgente.

Por otro lado, López Rodríguez anunció que el ayuntamiento está listo para destinar una inversión de 50 millones de pesos para la construcción de un paso elevado que conecte la Vía Rápida con la avenida Ejido.

Estado Guerrero prepara operación de la Policía Ecológica

“Hemos acordado con el gobierno del estado está inversión de meterle 50 millones de pesos para el proyecto de la Vía Rápida hasta salir a Ejido y así evitar el problema del cuello de botella en calzada Pie de la Cuesta, estamos ya listos con los 50 millones de pesos, el estado trae la buena intención de aportar un total de 100 millones de pesos, para esta primera etapa que está considerada este año”, expresó.

Manifestó que el año que viene se podría tener una inversión igual de 150 millones de pesos para poder darle continuidad a esta obra que ayudaría mucho a resolver gran parte del tráfico vehicular que se hace en esa parte de Acapulco.