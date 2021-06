Habrá plazas pero no para mis familiares, dice Adela Román

A pesar que desde el inicio de la administración el pasado mes de octubre del 2018, la alcaldesa Adela Román Ocampo, asegurara que en este gobierno, no habría bases para trabajadores sindicalizados debido a la alta carga económica que se tenía con una nómina de más de ocho mil quinientos empleados, este día, afirmó que sí se otorgarán basificaciones a través del SUSUPEG, pero no para sus familiares.

En entrevista minutos después de haber concluido la sesión ordinaria del consejo municipal de seguridad pública, en la sala de cabildo del Ayuntamiento del Parque Papagayo, la alcaldesa manifestó que sería un acto indigno si se considerara algún familiar para basificarlo al término de la actual administración 2018-2021. Local Seguiremos trabajando como si estuviéramos en semáforo rojo: Adela Román

El pasado 26 de junio, la presidenta municipal, Adela Román Ocampo, declaró a los medios de comunicación que ella no heredaría plazas a través del SUSPEG, como lo hizo el ex alcalde perredista Evodio Velázquez Aguirre, quien dejó a 400 personas con bases, lo que representa un crimen para los dineros del pueblo.

“Esa cantaletita de que las plazas para mi familia, y que tuve a mi familia los tres años en el gobierno, me causa mucha risa, porque me encantaría que vieran las listas de la nómina, y a ver si encuentran algún familiar que estuviera en esta administración 2018-2021, cuando hubo regidores que metieron a sus familiares, hubo ediles que metieron a sus cuñados, y yo no tenía porque hacerlo porque no tengo necesidad de ello”, expresó en entrevista con reporteros al concluir el sesión del consejo de seguridad pública municipal.

Román Ocampo, desmintió, que exista una supuesta presión de su parte para condicionar a los dirigentes de las cuatro secciones sindicales que tiene el SUSPEG en Acapulco, para que le den plazas a familiares y amigos, y denunció que estos tres años de su gobierno, hubo una campaña de denostación permanente con señalamientos falsos como el de las bases.

Refirió que, sí habrá plazas este año, pero no para sus familiares porque sería algo indigno de su parte, porque ella viene de una familia de lucha social de una madre y un padre que participaron en movimientos tan importantes como la creación de la Universidad Autónoma de Guerrero, por lo que tiene una formación política e ideológica que no le permite actuar con actos de corrupción y totalmente distanciados de su formación política y de los valores universales que considera poseer.

Por otro lado, al referirse al tema de la entrega recepción al nuevo gobierno que encabezará a partir del próximo mes de octubre la morenista, Abelina López Rodríguez, la presidenta Adela Román Ocampo, dijo que de acuerdo a lo que marca la ley, será en septiembre cuando se lleve a cabo el proceso, sin embargo, sus funcionarios ya se están preparando con un curso para conocer la forma en la que se desarrollara la entrega de estafeta.

Informó que todos los trabajadores deberán de acudir a los cursos para hacer una entrega recepción, correcta, clara y responsable y ordenada sobre todo para quienes se encargará de entregar las áreas más difíciles de un ayuntamiento como Acapulco con una problemática bastante difícil, “pero todo se deberá de entregar”.