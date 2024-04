Habitantes de la zona Tradicional claman sumistro de agua potable

Miles de familias y propietarios de establecimientos comerciales como hoteles, misceláneas, fondas y puestos de venta de mercancía de playa, ubicados sobre la avenida Adolfo López Mateos en la zona Tradicional de Acapulco, sufren por la constante falta del servicio de agua potable en sus casas y negocios.

Andrea Fuentes Carvajal, vecina y propietaria de un negocio en el lugar, indicó que la falta del servicio de agua potable que tienen, a obligado a los vecinos a protestar colocando carteles en los accesos de sus propiedades con leyendas como “CAPAMA queremos agua”, sin embargo no han tenido una respuesta favorable.

Indicó el problema de la falta de suministro de agua en la zona de la avenida Adolfo López Mateos, así como en los distintos fraccionamientos y unidades habitacionales que están cerca de Caleta y Caletilla, es constante por lo que en varias ocasiones, se ha buscado a las autoridades de la CAPAMA para que den a conocer las causas que provocan en desabasto.

“El servicio es muy deficiente, no se tiene con mucha presión y quizá esto este es el problema de que en muchas casas y negocios, no se tenga agua constantemente, creo que las autoridades deben de buscar soluciones porque no se puede seguir en las mismas condiciones, son miles las familias que viven en esta parte de la ciudad, que sufren constantemente por la falta de agua en las casas”, manifestó.

La zona Tradicional de Acapulco, sufre por la constante falta del servicio de agua potable en casas y negocios. / Foto: Enrique Hernández | El Sol de Acapulco

Dijo que no quieren blanquear calles para afectar a los turistas y a los propios acapulqueños, por lo que decidieron manifestarse colocando carteles en las puertas de las casas y negocios, esto con la esperanza de que las autoridades de la Capama, respondan y den una solución inmediata al problema del desabasto que se tiene en la zona de la avenida Adolfo López Mateos en el área tradicional de Acapulco.

Fuentes Carvajal, añadió que en algunas casas los propietarios han recurrido a la compra de pipas con agua, mientras que otras recurren al uso de la de sus albercas para cubrir lo más necesario de sus necesidades al interior de sus viviendas.

Según datos oficiales, la CAPAMA produce en sus tres sistemas de captación que tiene en la ciudad, más de cuatro mil 500 litros de agua por segundo, de estos poco más de 150 litros por segundo, se pierden a través de más de 60 fugas detectadas en la red de distribución.