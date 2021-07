Habitantes de Casas Ara protestan por escurrimiento de aguas negras

Ante el riesgo de que se presenten enfermedades, debido al escurrimiento de aguas negras por el colapso del drenaje, habitantes del Fraccionamiento Real del Palmar, tomaron las oficinas de la empresa Casas Ara, quienes además reclamaron por el deficiente servicio del suministro de agua potable que se padece ya de varios meses.

Este lunes al filo de las 12:00 horas, alrededor de 50 vecinos de esta zona habitacional, ubicada atrás del centro comercial Plaza Patio, por Llano Largo, provistos de cartulinas y lanzando consignas, llegaron a las oficinas de la empresa Casas Ara, quienes irrumpieron en el interior para exigir ser atendido por los encargados. Estado Bloquean pobladores la carretera Acapulco-Pinotepa Nacional

Jorge Rojas, uno de los vecinos, denunció que, desde hace un mes los abastecía un trabajador de la empresa constructora, los dos cárcamos que surte a los condóminos, pero en forma repentina lo dejo de hacer sin explicación alguna.

A esto, dijo, se añade otro problema, pues el drenaje se colapsó y provocó el escurrimiento de las aguas negras por la avenida principal, provocando encharcamientos y fétidos olores, pero lo que más temen es que esto ocasione un problema de salud y provoque enfermedades entre los menores de edad.

Los empleados administrativos de la empresa Casa Ara, en respuesta a los reclamos de los condóminos, esgrimieron que está responsabilidad ya no les corresponde, pues ahora quienes se encargan del bombeo del vital líquido es a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA).

Sin embargo, los manifestantes se defendieron de que en el órgano operador del agua potable les dijeron que, todavía no pueden intervenir, porque la empresa constructora no entrega el fraccionamiento al ayuntamiento, por tanto, exigieron solución y advirtieron que no se iban a mover hasta que atiendan sus demandas.

Cabe señalar, que esta es la segunda ocasión que protestan los vecinos del Real del Palmar, por el mismo problema.