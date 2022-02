Guitarra en mano le canta al amor

Con su guitarra, don Alberto Cortés Ramos sigue cantándole a la vida y transmitiendo sentimientos con melodías románticas a las parejas que asisten a los establecimientos de la costera Miguel Alemán.

A pesar de que la edad se le vino encima, no pierde su buen humor y relata que en su prolífica carrera acompañó a dos grandes de la música, el gran divo de Juárez Juan Gabriel y al príncipe de la canción José José.

Explicó que proviene de una familia de músicos y empezó a tocar desde las 14 años en grupos musicales, donde tocaba el contrabajo y la guitarra, en ese lapso combinó ritmos, desde la cumbia y las melodías románticas.

Tuve la maravillosa experiencia de ser parte del grupo musical del gran Macario Luviano, después me integre a tríos y finalmente me hice solista, en ocasiones me invitaban a unirme a grupos musicales , pero después dejaron de llamarme, dijo.

Local Esfuerzo, constancia y sazón, los ingredientes para triunfar

Ahora, por su cuenta recorre los establecimientos y les canta a las parejas de enamorados oa los que todavía añoran las baladas románticas, aunque su repertorio es amplio.

Dice orgulloso que de músico sacó adelante a su familia, le dio grandes beneficios, tanto en su vida personal como también permitirle tener grandes amistades, que aún conserva.

La pandemia del Covid-19, le afectó como a todos, pero no se arredra y sigue con el mismo ánimo, cantando a la vida, cantando al amor, hasta que llegue el momento de cantarle a Dios.