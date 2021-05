“Guerrero no puede quedar en manos improvisadas”: Ricardo Taja

Ante integrantes de la Sociedad Civil, el candidato a la gubernatura por la coalición PRI-PRD, Ricardo Taja aseguró que las familias de Guerrero no pueden quedar en manos de gente improvisada.

Acompañado por el candidato de la coalición PRI-PRD, Mario Moreno; los senadores Osorio Chong, Beatriz Paredes y Manuel Añorve Baños; Ricardo Taja insistió que Guerrero no está para que se juegue con él y no puede quedar en manos de gente improvisada al referirse a la candidata a la gubernatura por Morena, Evelyn Salgado, quien argumentó que no tiene experiencia al no haber tenido cargos públicos.

“Aquí estamos los que verdaderamente anhelamos, representamos el factor de cambio en Acapulco, Mario Moreno y Ricardo Taja vamos a luchar porque Guerrero vuelva brillar y Acapulco recupere su esplendor”.

Se comprometió ante integrantes de la Sociedad Civil, a dar mas empleo, agua, un Acapulco limpio y porque regresen los cruceros y lograr quitar esa alerta de viajero que mantiene el gobierno de Estados Unidos.

Por otra parte, Trabajadores del volante, encabezados por Miguel Ángel Piña Garibay, mostraron su fuerza a través de la Unión de líderes del transporte de Guerrero con una concentración realizada en la Zona Diamante y les reiteró el compromiso que tiene con el transporte.

Criticó el mal actuar de Morena en ese sector ya que ha salido muy lastimado y aseguró que cumplirá los compromisos que tiene con ellos como el descuento en licencias, compras de flotillas de grúas, corralón municipal y la colonia del transportista.

"Mi compromiso con el transporte es que el Ayuntamiento comprará una flotilla de grúas y pondrá en marcha el corralón municipal para que dejen ser extorsionados por las empresas gruyeras privadas de Acapulco y les aseguró que los primeros meses del año pagarán solo el 30 por ciento de las licencias", precisó.