Guerrero, en riesgo de perder un distrito electoral federal

La consejera presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, Luz Fabiola Matildes Gama, dio a conocer que será en próximos días que se dará a conocer si será el distrito 2 de la zona Norte o el 6 de la Montaña baja, en donde Guerrero reduciría a ocho el número de distritos.

Durante la sesión semanal del Grupo Aca, la consejera presidenta del IEPC reconoció que la desaparición de los órganos locales con la reforma política electoral será muy peligroso concentrar o centralizar tanto poder en un solo organismo, como plantea la iniciativa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

“Con esta reforma el mandatario federal busca disminuir los gastos con la eliminación de los institutos electorales de los estados, no se va poder, porque se absorbería a nivel central todo el manejo de recursos al realizar todas las tareas que hacen los órganos locales”.

No obstante, Matildes Gama señaló que estos cambios en la reforma electoral está en manos del Congreso de la Unión y tendrían que acatar la decisión en las entidades.

Admitió que será peligroso concentrar tanto poder en un solo órgano por ello, “despresurizamos esos conflictos y atendemos los conflictos locales nosotros en el proceso 2021 tuvimos más de 500 procesos de sustanciación, de quejas que se llevaron a cabo en los órganos electorales y no se conoció a nivel federal pero todos esos los atienden los órganos electorales”, explicó.

Destacó que el que se pierda un distrito logísticamente “afectaría mucho” ya que la propuesta del INE es que los municipios de Tierra Caliente y de Costa Grande sea un solo distrito electoral así como los municipios de la Montaña Baja se junten con los de la Región Norte.

“Afectaría la cuestión de operación de los partidos políticos de los candidatos, pero también para nosotros el llevar paquetes electorales e instalar casillas y capacitar se requería más presupuesto tanto de recursos humanos como financieros” explicó.

Por otra parte, agregó que también que el IEPC no han recibido quejas por parte de los que se publicitan en la entidad, sin embargo, el INE y el Tribunal Electoral ha confirmado su sentencia. Considero que quizá no haya registros o no se permitan esos registros porque se maneja a nivel federal.