"Ni le entiendo a las clases", lamenta Camila

"Ni le entiendo a las clases que nos dan por la televisión, sino fuera por mi mamá que nos ayuda con la tarea no perdí el año", confesó la niña Camila, quien a sus 8 años de edad se alista para cursar el cuarto grado de primaria con el modelo educativo a distancia, al no existir condiciones debido al incremento de contagios de Covid-19, para recibir clases presenciales en el ciclo escolar 2021-2022.

Como ella, hay miles de niñas y niños que tendrán que cursar el año lectivo virtual, aunque haya quedado demostrado que no funciona y que hubo un bajo aprovechamiento en su proceso de enseñanza-aprendizaje.

Camila refiere que, como la autora de sus días tiene que ir a trabajar, la deja bajo el cuidado de su hermana Zaira, quien por su parte este año va cursar el tercer grado de secundaria, pero no le pone mucha atención cuando hay temas que no entiende y mejor juega con su celular, porque tampoco su maestro la ayuda.

De acuerdo a datos oficiales de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) no se concluyó el ciclo escolar 2020-2021 al cien por ciento, pues hubo deficiencias en el aprovechamiento escolar.

Lamentablemente tampoco se pueden dar cifras exactas del porcentaje de alumnos afectados en su proceso de enseñanza-aprendizaje debido al modelo educativo virtual, en virtud de que no se concluyó con la evaluación del ciclo escolar.

El presidente de la Agrupación de Padres y Tutores por la Educación, Fernando Díaz Ángeles, afirma que el año lectivo se reprobó y que esto va a impactar en los alumnos que ingresen a secundaria o preparatoria.

Filtró que no se toma en cuenta el ausentismo, la deserción escolar y todo el sector que por no contar con las herramientas tecnológicas, no pudieron acceder al modelo educativo virtual.

Si no se regresa a las escuelas será otro año perdido, "si de por sí Guerrero sigue en los primeros lugares de analfabetismo, no quiero pensar cómo vamos a salir si se hace un nuevo estudio, seguramente vamos a ocupar el primer lugar".

El secretario de Educación Guerrero, Heriberto Huicochea Vázquez, admitió que no es lo mismo las clases presenciales que el modelo educativo virtual, por eso se están preparando los contenidos y las formas de enseñanza- aprendizaje, sean acordes a lo que se necesita en cada municipio.

Confirmó que no es posible, por el momento, tener una estadística del aprovechamiento de los alumnos, pero están conscientes que se necesita ampliar la red de internet a los pueblos en donde no la hay.

Local Descartan regreso a clases presenciales en Acapulco y Chilpancingo

Pero se están cumpliendo con la mayoría de las expectativas que se tenían en el ciclo escolar y se está afinando el nuevo plan de trabajo para que los maestros den acompañamiento a los alumnos.

Por lo pronto, tanto los docentes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG) y los de la sección XIV del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), ya advirtieron que no regresaran a clases presenciales, por lo que este estado suriano está destinado a seguir con la educación a distancia, a pesar de todos los inconvenientes que auguran otro ciclo escolar reprobado.

A esto hay que añadir que tampoco se tiene preparado un plan de atención a los niños y niñas desplazados de sus pueblos, por el grave problema de violencia que se vive en las comunidades de la Sierra y de algunos municipios de la Tierra Caliente.